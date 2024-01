Sandra Milo è morta a Roma all’età di 90 anni nella sua abitazione di Roma, circondata dall’affetto dei suoi cari. La notizia della sua scomparsa, data dalla famiglia, è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella mattinata di lunedì 29 gennaio 2024 e si sono susseguiti messaggi in ricordo della sua figura. Una delle ultime dive, andata via, così hanno confermato i familiari, come avrebbe voluto lei.

Ad la scomparsa sono stati i tre figli di Sandra Milo, Debora Ergas e Ciro e Azzurra De Lollis: “Oggi alle 8:25 del mattino nostra madre è venuta a mancare. Ci ha lasciato serenamente, addormentandosi nel suo letto, nel modo in cui ci aveva espressamente richiesto, circondata dal nostro amore e da quello dei suoi amati cani Jim e Lady” è il testo del comunicato che ha annunciato la scomparsa di Sandrocchia, soprannome dato da Federico Fellini.

L’amore è stato uno dei punti fermi della vita sentimentale di Sandra Milo. L’attrice si è sposata quattro volte, ha avuto tre figli, e una lunga relazione, ben 17 anni, con il grande Federico Fellini, descritto da Sandrocchia, soprannome dato proprio dal regista, come “un amore assoluto”. Salvatrice Elena Greco, questo il vero nome dell’attrice, era ancora una sconosciuta quando nel 1948, a soli 15 anni, sposò il marchese Cesare Rodighiero.

Il matrimonio durò solo 15 giorni e l’attrice, incinta, perse il suo bambino al settimo mese di gravidanza. Il secondo matrimonio con il produttore cinematografico greco Moris Ergas, padre della figlia Deborah, nata nel 1963. Verso la fine degli anni Sessanta Sandra Milo le nozze con Ottavio De Lollis e la nascita degli altri due figli: Ciro e Azzurra. In queste ore la primogenita di Sandra Milo è intervenuta in diverse trasmissioni per ricordare la madre e proprio in questa occasione i telespettatori sono venuti a conoscenza dell’identità della donna.

Debora Ergas, nata a Milano il 10 febbraio 1963, è giornalista professionista dal 2001 lavora in Rai ed è inviata inviata nella trasmissione de La vita in Diretta. Dopo la scomparsa della madre, durante la trasmissione, Alberto Matano ha infatti mandato in onda diversi servizi in cui Debora si trovava in compagnia della madre. Sandra Milo era molto orgogliosa della figlia e proprio a La vita in diretta aveva confessato: “Debora ha sempre saputo quello che voleva, ma quello che mi piace di lei è la sua grande onestà intellettuale perché lei è una giornalista, ma non si limita a raccontare, ma ascolta e s’informa”.