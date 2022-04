Dopo l’abbandono volontario di Jeremias Rodriguez, il pubblico dell’Isola dei Famosi 2022 ha deciso di eliminare il papà Gustavo. Il capofamiglia dei Rodriguez ha perso al televoto contro Clemente Russo e per l’ex pugile è stato un plebiscito. Con l’84% dei voti a favore, Clemente Russo ha battuto senza problemi Gustavo che, prima di abbandonare definitivamente l’Isola, è finito nel mirino di Ilary Blasi e Vladimir Luxuria. Un risultato che Gustavo ha particolarmente apprezzato avendo, poco prima, espresso il desiderio di tornare in Italia.

Andando con ordine si è arrivati all’eliminazione di Gustavo Rodriguez dopo la prima eliminazione di Marco Senise che era al televoto con Estefania Bernal con Roger Balduino, Ilona Staller, Nick Luciani. Successivamente c’è stata un’eliminazione flash e i nominati sono stati scelti attraverso una sfida tra le due tribù. A vincere sono stati i Tiburon, quindi al televoto sono finiti tutti i membri dei Cucaracha. Dopo il televoto flash il pubblico ha eliminato Lory Del Santo che è finita su Playa Sgamada.





Ilary Blasi sbotta contro Gustavo Rodriguez all’Isola dei Famosi

Sempre su questa spiaggia si è aperto un televoto tra Clemente Russo e Gustavo Rodriguez e il papà di Bele ha lasciato definitivamente l’Isola per tornare in Italia. E nelle preferenze il distacco è stato notevole con Clemente Russo che è arrivato all’84%, mentre Gustavo Rodriguez si è fermato al 16%. Pertanto per lui l’avventura all’Isola dei Famosi si è interrotta dopo un mese di permanenza. E Ilary Blasi e Vladimir Luxuria non hanno particolarmente apprezzato l’esperienza dei Rodriguez in Honduras e, dopo la lettura dell’esito del televoto, entrambe hanno lanciato delle frecciatine al padre di Belen e Cecilia.

Il momento dedicato a Gustavo Rodriguez è iniziata con una battuta fatta da Ilary Blasi prima di chiudere definitivamente il televoto. “Va bene, io faccio partire gli ultimi trenta secondi di televoto e poi faccio partire pure te”, ha detto la padrona di casa scatenando le risate del pubblico in studio, ma anche degli utenti dei social dopo che Gustavo Rodriguez aveva manifestato la volontà di tornare in Italia: “Io sono sempre per la ricomposizione familiare e quindi spero che Gustavo torni in Italia a ritrovare il suo figlio Jeremias e tutto il resto della famiglia”, ha poi aggiunto Vladimir Luxuria.

Dopo la conferma della decisione del pubblico che ha salvato Clemente Russo eliminato Gustavo, la regia di Roberto Cenci ha condito il tutto con la sirena di una nave riprodotta più volte e le note di “Povero gabbiano”. Felice di tornare a casa, Gustavo Rodriguez ha poi ringraziato il pubblico, ma Vladimir Luxuria ha concluso il tutto così: “Il pubblico lo ringraziamo noi (per averti eliminato, ndr.), grazie pubblico”.