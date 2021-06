Appena poche ore dalla fine dell’Isola dei Famosi 2021 che Ilary Blasi dipinge il suo futuro. Isola dei Famosi che si è chiusa con la vittoria dello youtuber napoletano Awed. Una puntata particolarmente frizzante in cui non sono mancanti i colpi di scena. Ilary Blasi, da parte sua, è stata brava tenere la barra del timone dritta. L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 si era aperta proprio con una sfida tra quelli Awed e Matteo Diamante: ad avere la peggio era stato l’ex concorrente de La Pupa e il Secchione, che era stato subito eliminato.



Successivamente i concorrenti rimasti si erano sfidati in una prova di resistenza, vinta da Andrea Cerioli. L’ex tronista di Uomini e Donne ha mandato al televoto Beatrice Marchetti che ha dovuto sfidare Ignazio Moser, primo a cadere durante il gioco in acqua. A vincere proprio il figlio del grande ciclista che ha poi dovuto sfidare Valentina Persia, finita al televoto perché nominata da Awed che ha vinto un’altra prova fisica. Poco dopo però, Ignazio Moser ha perso al televoto contro la comica de La sai l’ultima?



Ultima prova di resistenza è stata quella del fuoco: a vincerla Valentina Persia, con Andrea Cerioli e Awed che sono finiti al televoto per conquistare un posto in finalissima. La puntata, come detto, si è conclusa Ilary Blasi che ha incoronato lo youtuber e dato appuntamento alla prossima edizione. Partita tra lo scetticismo generale Ilary Blasi si è infatti confermata una grane conduttrice tanto che, subito dopo la conclusione, è partito il tormentone sui social.





Ilary Blasi, il futuro dopo l’Isola dei Famosi 2021



Tutti vogliono Ilary Blasi per l’edizione del 2022. E lei? Per ora nessuna ammissione, né smentita. Certo non disdegnerebbe un bis (mentre sembra direbbe di no al Grande Fratello). Anche se al Fatto Quotidiano ha dichiarato di sognare un ritorno al Festival di Sanremo dopo il 2006 dove era stata la valletta di Giorgio Panariello. “Ero sparita per un po’ di mesi, mi chiama Giorgio per portarmi al Festival. Avevo 24 anni, avevo appena partorito, non avevo alcuna responsabilità e nessuno si aspettava niente”.





Poi Ilary Blasi continua: “Ho preso quel treno al volo perché Sanremo ti capita una volta nella vita, se ti capita. È stata un’edizione difficile ma io non l’ho vissuta così, forse per il mio ruolo ma anche perché per me era una tutta una novità, ho un bellissimo ricordo. Esperienza unica”.