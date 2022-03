“Quello che non si può raccontare”. Ilary Blasi, i retroscena dell’Isola dei Famosi già al centro della scena

Da un reality all’altro: la primavera di Mediaset è entrata nel vivo e dopo il Grande Fratello Vip è già tempo di pensare all’Isola dei Famosi. Sta per iniziare l’edizione 2022 del reality dei naufraghi. Al timone è stata confermata Ilary Blasi che bissa la conduzione dello scorso anno. Al suo fianco cambiano gli opinionisti: in studio a farle compagnia per commentare l’avventura dei naufraghi ci saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Ilary Blasi ha parlato a Tv Sorrisi e Canzoni del reality che sta per iniziare e ha fatto anche delle rivelazioni: “Le coppie sono dette pezzi di cuore perché ogni concorrente parte con una persona cara: un amico, un parente un fidanzato… in questa fase cerchiamo di non far incontrare i gruppi per giocare un po’ sull’effetto sorpresa”. Infatti quest’anno il cast è stato diviso in coppie e single: “Le coppie giocano come concorrente unico. Dovranno dividersi tutto ma non è detto che a un certo punto non vengano scoppiati”.

Quest’anno pare che i naufraghi arriveranno maggiormente preparati in Honduras: “So che hanno visto dei tutorial per imparare ad accendere il fuoco o a pescare e c’è anche chi è andato in Sardegna per scoprire come usare la lenza”, ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni Ilary Blasi che non si tira indietro quando le viene fatta la domanda sui suoi preferiti: “Più di uno, sicuramente Ilona Staller. Ma anche Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo sono molto simpatici. Poi rivedremo Floriana che dopo il GF non ha più fatto reality e mi incuriosiscono anche i Cugini di campagna”.





Capitolo inviato: quest’anno torna Alvin che già in due precedenti edizioni è stato al fianco dei naufraghi in Honduras. Ilary Blasi ha rivelato che con lui c’è un patto segreto: “Siamo amici da 20 anni. Sa quello che deve fare e conosce il posto. Gli ho detto che mi deve svelare tutto quello che non si può raccontare. Questo è il patto tra noi. Quando tornerà lo chiuderò in uno stanzino e gli imporrò di dirmi tutta la verità”.

Insomma tutto è pronto per la prima puntata che andrà in onda lunedì 21 marzo su Canale 5 alle 21.40. Il cast è così diviso: le coppie sono formate da Guendalina ed Edoardo (fratello di Guendalina) Tavassi, Lory Del Santo e Marco Cucolo (fidanzato di Lory), I Cugini di Campagna, Gustavo e Jeremias Rodriguez (Il padre e il fratello di Belen), Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni (figlio di Carmen), Clemente Russo e Laura Maddaloni (moglie di Clemente). I single sono: Antonio Zequila, Blind (Franco Rujan), Nicolas Vaporidis, Jovana Djordjevic, Floriana Secondi, Ilona Staller (Cicciolina), Estefania Bernal, Roger Balduino, Marco Melandri e Roberta Morise.