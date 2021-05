Una vera e propria rivoluzione in vista. È quella che si prospetta per uno dei reality più chiacchierati degli ultimi anni. Non parliamo né del Grande Fratello Vip, né tantomeno di Temptation Island. In questi due casi, nonostante le difficoltà dovute al Covid, le cose sono andate, più o meno, come previsto. Ma l’Isola dei Famosi condotto dalla bellissima Ilary Blasi qualche problemino lo ha avuto. Non ci riferiamo agli incidenti occorsi ai naufraghi, da Gazza Gascoigne a Elisa Isoardi.

No, quelli, in qualche modo, fanno parte del ‘pacchetto’ e anzi, inutile nascondersi dietro un dito, attirano gli spettatori. Vedere personaggi famosi, attrici e soubrette doversela cavare in condizioni estreme piace al pubblico. Purtroppo, però, i dati di ascolto dell’edizione 2021 non sono stati ritenuti soddisfacenti. E così, quando manca pochissimo all’incoronazione del campione, il settimanale Oggi fa sapere che la produzione ha in mente tanti cambiamenti, un vero stravolgimento.

Le novità si preannunciano davvero sostanziali. Sono tante e di impatto, ma lei non cambierà. Ilary Blasi sarà ancora al timone del reality che negli ultimi giorni ha visto la clamorosa rasatura in diretta di Ignazio Moser, secondo finalista dopo Andrea Cerioli. Una scelta, quella di puntare ancora sulla sostituta di Alessia Marcuzzi, che secondo molti addetti ai lavori è rischiosa. Nelle ultime puntate gli ascoltatori sono stati sempre sotto i tre milioni, troppo poco.





Nonostante ciò Mediaset ha deciso di prolungare il contratto con Banijay, la casa che produce l’Isola dei Famosi, per altre due edizioni. E a quanto pare cambieranno molte cose, tranne una: “Al comando ci sarà sempre Ilary Blasi” le parole del giornalista Alberto Dandolo di Oggi. Secondo quest’ultimo il motivo principale dei bassi ascolti risiede infatti altrove, cioè nei naufraghi: “La maggior parte di loro non sono noti e non sono empatici…”.

Forse il giornalista non ha tutti i torti, ma a ben vedere sono diversi gli appunti che si possono muovere all’Isola dei Famosi 2021. Come non riconoscere, fa notare blogtivvu, che alcuni opinionisti sembrano un po’ dei pesci fuor d’acqua. Iva Zanicchi, ad esempio, appare ben più a suo agio al fianco di Mara Maionchi in Venus Tv di Lorella Boccia su Italia1. Sarà un caso? E voi, cosa pensate degli altri opinionisti, da Tommaso Zorzi a Elettra Lamborghini? Li confermereste?