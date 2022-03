Ilary Blasi alla finale del GF Vip 6. Lei era conduttrice, Alfonso Signorini opinionista e lunedì sera, 14 marzo 2022, si sono ritrovati sullo stesso palco. Il padrone di casa ha infatti ospitato la sua amica per farle presentare le novità della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza il prossimo 21 marzo.

Lo studio del GF Vip 6 ma anche il pubblico da casa ha accolto Ilary Blasi con un boato. Impossibile per molti dimenticare le tre edizioni del GF Vip presentate da lei, dal 2016 al 2018 per l’esattezza, e c’è voluto un po’ perché i telespettatori l’amassero nelle vesti di conduttrice ma ora c’è chi la rimpiange alla guida del reality.

Ilary Blasi, Alfonso Signorini le chiede della presunta crisi con Totti

È la seconda Isola di Ilary Blasi e quest’anno ci saranno anche coppie di naufraghi, non solo concorrenti singoli. E ne ha approfittato per lanciare una frecciatina. Parlando del cast del suo reality show, ha detto ridendo:“Ma qui fate i triangoli, la coppia non è niente”. Ovviamente il riferimento ad Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran è apparso subito chiaro e il discorso si è spostato improvvisamente sugli ultimi gossip della sua vita sentimentale.





Alfonso Signorini non si è fatto sfuggire l’occasione di cavalcare il gossip del momento sul conto di Ilary Blasi: “A proposito di coppie e di triangoli, visti i rumor che sento sul tuo conto e di Francesco Totti, vuoi dirmi qualcosa? Che cosa dovrei sapere? Vuoi dirmi qualcosa? Io leggo che sei separata e che devi divorziare. Se vuoi posso prestarti Alex Belli. Lui è sempre pronto a l’amore libero devi sapere”.

E Ilary Blasi non si è lasciata intimorire: in diretta tv è rimasta impassibile e poi con un bel sorriso ha risposto: “Ah ma tu non sai nulla? Non sai davvero nulla te? Dovresti essere informato tu. Comunque sì dicono che sono separata in casa e che sto per divorziare. Hai una proposta per me? Alex Belli no, con tutto il rispetto ma lui nemmeno sul tappetino davanti casa lo voglio. Scherzo ovviamente, eh”.