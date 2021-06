L’Isola dei Famosi 2021 di Ilary Blasi sta per giungere al termine. La finalissima della 15esima edizione, la prima in assoluto che si svolgerà direttamente in Honduras e non in Italia, è in programma lunedì 7 giugno e solo allora conosceremo il nome del vincitore. Sei sono i naufraghi rimasti in gioco, di cui due, ossia Andrea Cerioli e Ignazio Moser, già decretati finalisti giorni fa.

Chi tra l’ex tronista di UeD, l’ex concorrente del GF Vip, Awed, Matteo Diamante, Valentina Persia e Beatrice Marchetti si aggiudicherà la vittoria di questo reality show durano complessivamente quasi 80 giorni? Di sicuro i preparativi perché sia una finalissima già fervono, tanto più che pare che due fidanzate abbiano già raggiunto le spiagge dell’Honduras per sostenere i naufraghi del loro cuore.

Ilary Blasi, ecco cosa fa subito dopo la diretta dell’Isola dei Famosi 2021



Il sito Fanpage ha svelato in anteprima che Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione hanno giù preso un volo per l’Honduras qualche giorno fa per raggiungere Ignazio Moser e Andrea Cerioli e sostenerli in finale ma probabilmente anche gli altri riceveranno la visita a sorpresa dei loro parenti. C’è sicuramente grande attesa per l’ultima puntata e in vista della chiusura Ilary Blasi ha stilato un primo bilancio sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni.







Al settimanale Ilary Blasi ha anche svelato qual è la prima cosa che fa una volta terminata la diretta e se si trattiene a parlare con naufraghi eliminati ed opinionisti. “A fine puntata mi libero dei tacchi e mi infilo la mia tuta con cui vivo in casa ogni giorno. Mi sciolgo i capelli se sono raccolti e via, vado diretta in albergo”, le parole della conduttrice (che spesso mostra questo momento tra le Storie). Ha poi aggiunto anche che una delle sofferenze più grandi che prova durante le dirette è causata dal trascorrere tante ore sui tacchi.

Ma come il pubblico sa bene, Ilary Blasi ha trovato una soluzione: “In diretta trovo sempre dei modi per stare un po’ seduta, anche se da casa non si vede molto. Durante le prove condotte da Massimiliano Rosolino o durante le nomination faccio entrare uno sgabello e mi ci appoggio”. Il look per la finale? “Non so ancora cosa indosserò, sono indecisa tra due abiti – ha ammesso – Certamente ci sarà un effetto da ‘tappeto rosso’, elegante e con dettagli sensuali. Avrò orecchini importanti, spalline e tacchi molto alti!”.