In molti sono ancora scioccati di fronte all’eliminazione di Helena dal Grande Fratello, che si è verificata nella serata del 13 gennaio. Non ce l’ha fatta a prevalere sui suoi avversari e ha dovuto lasciare il reality show, nonostante fosse data come una delle favorite al successo. Il caos con Jessica e Ilaria non le ha permesso di avere vantaggi e alla fine si è dovuta arrendere. Ma ora è scoppiata una bufera dopo la scoperta del pubblico.

I telespettatori del Grande Fratello stanno protestando sul social network X, visto che c’è qualcosa di non chiaro dopo l’eliminazione di Helena. Ci sarebbero stati degli equivoci e ora c’è chi vuole che si faccia chiarezza al più presto. Sono tante le ipotesi che stanno circolando in queste ore, ma l’unica cosa sicura per adesso è che la Prestes non è più una concorrente.

Grande Fratello, bufera dopo l’eliminazione di Helena

Dopo l’eliminazione di Helena dal Grande Fratello, sul web è stato postato un documento che sembrerebbe appartenere alla produzione del programma. Ma c’è una domanda che non sarebbe corretta, visto che si era parlato di tutt’altro fino al momento dell’uscita della brasiliana. E sui social è partita la contestazione di alcuni telespettatori.

In questo documento c’è scritta la percentuale dell’addio di Helena, che è pari al 50,96% dei voti. Ma la domanda riportata è questa: “Chi vuoi salvare?“, mentre in questi giorni era stato riferito che fosse: “Chi vuoi eliminare?“. I fan della sudamericana si sono qundi infastiditi: “Era ‘chi vuoi eliminare?’, come mai qua c’è scritto ‘chi vuoi salvare?’. Quindi Helen Prestes rientra?“, “Quando scrivete e fate un comunicato fatelo giusto, va bene che quest’anno avete sbagliato tutto, ma chi vuoi salvare…”.

Quando scrivete e fate un comunicato fatelo giusto, va bene che quest’anno avete sbagliato tutto, ma chi vuoi salvare? Ma davvero io ve lo auguro dall’inizio dell’anno dovete fallire e fallire male. pic.twitter.com/gfZ0veKxE1 — I S T R I O N E 🇮🇹🇧🇷 (@uccia0705) January 14, 2025

C’è addirittura chi ha invocato l’intervento di Pier Silvio Berlusconi, come riportato da Il Messaggero: “Controlliamo la veridicità di questo televoto, grazie”. Ma a quanto pare questo documento non sarebbe quello ufficiale, dato che ‘chi vuoi eliminare?’ è riportato sui canali ufficiali del GF. Potrebbe essere stato un errore temporaneo oppure un documento falsificato da qualcuno.