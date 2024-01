Antonella Clerici è apparsa in televisione nella mattinata del 22 gennaio e ha fatto un annuncio molto triste a È sempre mezzogiorno. Proprio nei giorni scorsi ha appreso una notizia per lei molto angosciante e quindi ha voluto esternare le sue considerazioni coi suoi telespettatori, i quali hanno condiviso in larga maggioranza le sue preoccupazioni. Bisognerà infatti abituarsi ad una situazione inedita.

Infatti, Antonella Clerici ha manifestato tutta la sua sofferenza personale attraverso l’annuncio rivolto al pubblico di È sempre mezzogiorno. Tutto è iniziato nel momento in cui ha fatto partire un brano musicale durante il suo ingresso in studio, poi di lì in poi ha voluto dire la sua. Il suo sguardo triste ha coinvolto emotivamente i tantissimi telespettatori piazzati davanti al piccolo schermo.

Leggi anche: “Perché Biagiarelli non è più in studio”. La verità sulla sua assenza dal programma di Antonella Clerici





Antonella Clerici, annuncio a È sempre mezzogiorno: “Cuore spezzato”

Da parte di Antonella Clerici è giunta la sua tristezza per un addio sempre più vicino di uno dei cantanti più amati dagli italiani. L’annuncio arrivato a È sempre mezzogiorno ha fatto intuire un certo malumore della conduttrice Rai, infatti un pezzo della sua infanzia è stato travolto da questa decisione dell’artista, che ha deciso di ritirarsi dalle scene, rivelando l’ultimo anno in cui si esibirà.

La sua tristezza è derivata dalla rivelazione di Claudio Baglioni, infatti Antonella ha fatto ascoltare la canzone Mille giorni di te e di me e ha esclamato: “Questa è una fantastica canzone di Claudio Baglioni, mi si è spezzato il cuore quando ho sentito che Claudio ha annunciato che lascerà le scene musicali nel 2026. Tutti quelli della mia generazione conoscono a memoria le sue canzoni, che sono entrate di diritto nella colonna sonora delle nostre vite. Baglioni a me piace da morire e credo di sapere canzoni sue che nessuno sa”.

Per concludere Clerici ha aggiunto su Baglioni: “Mi è sempre piaciuto tantissimo, nei suoi brano ognuno ha sempre ritrovato un pezzetto di sé. Prepariamoci quindi ad applaudire questo giro d’onore di Baglioni perché sta per fare un nuovo disco, poi i concerti, mille giorni di concerti fino a ritirarsi. Claudio ha ragione, ad un certo punto bisogna ritirarsi e saperlo fare al momento giusto. Spero di capirlo anch’io, è molto importante questa cosa”.