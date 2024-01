L’argomento principale al Grande Fratello ora è l’uscita di scena di Beatrice Luzzi. L’attrice ha abbandonato la Casa “per motivi familiari”, c’era scritto nel comunicato ufficiale della produzione, poi si è scoperto del lutto. È morto il suo papà, il signor Paolo, e per lui aveva già lasciato il reality show perché qualche settimana fa aveva subito un intervento. Non è dato da sapere se dopo questo brutto colpo l’attrice tornerà o meno in gioco. I fan ci sperano, anche se sono comunque tutti concordi nel definirla vincitrice assoluta.

Ma non solo l’addio di Beatrice. A tenere banco in queste ore sono le reazioni diverse tra i concorrenti del Grande Fratello rispetto a quanto accaduto. Reazioni che hanno persino spinto Alfonso Signorini a intervenire sui social: “La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole. A lunedì”, ha scritto lasciando dunque intendere che nella prossima puntata si parlerà anche di questo.

Leggi anche: “Annullato”. Grande Fratello, ufficiale: la decisione costretta e inevitabile poco fa





GF, la richiesta choc alla produzione dopo il lutto di Beatrice Luzzi

Ma cosa è successo? Gli inquilini con un rapporto più solido con l’attrice hanno messo manifestato subito una grande tristezza. Per esempio Vittorio, che ha anche pianto tanto, ma anche Fiordaliso a Rosy Chin. Poi ci sono quelli che al contrario sono stati di gran lunga meno sensibili e hanno avuto un atteggiamento quasi opposto che ha fatto infuriare il pubblico.

Come riporta il sito Coming Soon, nel mirino della rete sarebbero finiti soprattutto Perla Vatiero, Letizia Petris e Paolo Masella. I tre anziché rispettare il momento, pare si siano cimentati nell’organizzare un aperitivo. Ma a quel punto sarebbe intervenuta la produzione annullando tutto.

La pluriraccomandata si lamenta che non faranno feste e aperitivi e al posto di stare buttata su un divano vorrebbe un film comico.

Questa è tre mesi che non fa un cazzo dalla mattina alla sera ma ora si lamenta proprio questa settimana #GrandeFratello pic.twitter.com/6Mf4e2TmUO — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) January 3, 2024

Non solo, dopo l’aperitivo saltato è stata Anita Olivieri a fare una richiesta a giudicata subito dir poco indelicata e fuori luogo al Grande Fratello: quella di poter guardare un film comico per non annoiarsi. “Stavo pensando una cosa, dato che per una settimana non faremo niente: invece che stare buttati sul divano non possiamo vedere un film? Magari un comico, per fare due battute tra di noi”. La reazione degli utenti? Furibonda.