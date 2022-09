Edoardo Donnamaria, il momento con Elenoire Ferruzzi fa discutere. Nuovo concorrente nella casa del GF Vip 7, pronto a concorrere al titolo del vincitore in un’esperienza televisiva del tutto nuova per lui. Il pubblico italiano ha avuto modo di conoscerlo davanti alle telecamere di Forum accanto a Barbara Palombelli. Eccolo dunque entrare nel cast dei gieffini, ma con tante novità che hanno già attirato la curiosità di molti.

Il gesto tra Edoardo Donnamaria ed Elenoire Ferruzzi. Prima di addentrarci in ciò che è successo tra gli inquilino della casa del GF Vip 7, facciamo il punto della situazione. Edoardo Donnamaria appena entrato ha ammesso: “Io sono molto più fluido. Sì esatto so fluid”.

Il gesto tra Edoardo Donnamaria ed Elenoire Ferruzzi: bufera sul web

Poi la confidenza di Antonella Fiordelisi a Carolina Marconi: “Se mi piace Edoardo? Ehm, dai diciamo che devo capirlo bene. Perché non è che mi fido tanto degli uomini. Lui è giocherellone e tanto carino e simpatico. A me piacciono i bambinoni. I ragazzi con questo carattere mi intrigano. Ho dei gusti un po’ particolari”.

Insomma, per Edoardo Donnamaria l’ingresso in casa non poteva che rivelarsi stuzzicante per tutti, inquilini compresi ovviamente. Nelle ultime ore l’ex volto di Forum si è avvicinato ad Elenoire Ferruzzi compiendo un gesto che ha fatto subito discutere gli utenti.

Una vera e propria bufera sul web tra gli utenti che già gridano alla squalifica immediata dal programma di Edoardo. Nello specifico il gieffino pare abbia strusciato le sue parti intime su Elenoire Ferruzzi: “Ma che meraviglia“,le parole della Ferruzzi, “Sì, ma dura poco“, la risposta di Donnamaria.

Un gesto che pare non essere stato gradito dal pubblico a casa: “Se lo avesse fatto a me si trovava castrato nel giro di tre secondi“,“Probabilmente la sua quotidianità non prevede altro“, “Edoardo schifo assoluto“, “Veramente, non ho parole. Peggio delle bestie“, sono alcuni dei commenti degli utenti.