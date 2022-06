Il gesto di Eros Ramazzotti per Elena Del Pozzo durante il concerto in onda su Rai Uno per il 30 anni di Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano è protagonista di due concerti-eventi in piazza del Plebiscito a Napoli il 17 (“sold out in tre ore dalla vendita”) e 18 giugno con “Uno come te – Trent’anni insieme”. La serata del 17 è stata ripresa in diretta dalle telecamere di Rai Uno con la regia di Duccio Forzano.

Tanti gli ospiti e gli amici sul palco tra cui Amadeus, Alessandra Amoroso, Fiorello, Stefano De Martino e Andrea Delogu, conduttori del Tim Summer Hits dal 30 giugno su Rai Due, l’attrice Vanessa Incontrada, Achille Lauro, LDA (Luca D’Alessio, figlio di Gigi D’Alessio ed ex alunno dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi). E ancora Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme, Alessandro Siani, Mara Venier, ed Eros Ramazzotti, il primo ad esibirsi insieme a Gigi D’Alessio durante l’apertura del concerto per festeggiare i suoi 30 anni di carriera.





Il gesto di Eros Ramazzotti per Elena Del Pozzo durante il concerto

Il gesto di Eros Ramazzotti per Elena Del Pozzo è arrivato dopo l’esibizione insieme al collega Gigi D’Alessio e la piazza è esplosa in un grande applauso. Anche sui social sono stati tantissimi i commenti di apprezzamento per il ricordo che il cantante ha voluto tributare alla bambina uccisa dalla madre il 13 giugno e fatta trovare proprio dalla donna a seguito della confessione arrivata durante l’interrogatorio in procura.

Eros Ramazzotti ha aperto il concerto insieme a Gigi D’Alessio e i due si sono esibiti in un medley delle loro più belle canzoni. Hanno cantato “Quanti amori” di Gigi D’Alessio e “Un’emozione per sempre” e “Più bella cosa” del cantante romano. Proprio alla fine del brano dedicato a Michelle Hunziker (all’epoca sua fidanzata) è arrivato il gesto di Eros Ramazzotti per Elena Del Pozzo.

Il gesto di Eros Ramazzotti per Elena Del Pozzo è risuonato nella piazza gremita. A fine canzone il cantante ha gridato “Ciao Elena” e ha rivolto un bacio al cielo. “Bellissimo Gesto, il Saluto alla Piccola #ElenaDelPozzo durante #PiuBellaCosa mi ha davvero Commosso , Sei Immenso”, “#ErosRamazzotti ha salutato con un bacio al cielo #Elena #UnoComeTe”, “Emozione pura, sei un grande Eros”, sono solo alcuni dei commenti scritti sui social dopo il gesto di Eros Ramazzotti per Elena Del Pozzo, la bambina uccisa a Catania dalla madre Martina Patti, ora indagata per omicidio premeditato pluriaggravato e occultamento di cadavere.

“Devo dirti una cosa”. Michelle Hunziker, la dolcissima confessione a Eros Ramazzotti