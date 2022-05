“Devo dirti una cosa”. Michelle Hunziker, la dolcissima confessione a Eros Ramazzotti

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, c’è qualcosa che ci sfugge? Periodo di grande soddisfazione questo per la conduttrice svizzera. Dopo tanti anni è riuscita a diventare cintura blu di Karate dopo l’esame sostenuto nella palestra di Bologna. Per la donna si tratta di un percorso, quello delle arti marziali, che l’ha aiutata a scaricare la rabbia seguita alla fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. Ed è propri qui che spunta anche l’ombra del suo ex marito, il primo. “Rimettersi in gioco, senza indugiare… andando in contro a fatica, studio, dolore e dedizione… Per poi vivere emozioni di questa portata… Ne vale davvero la pena”.

Questo scrive Michelle Hunziker per raccontare a tutti di aver ottenuto la cintura blu di Karate. L’arrivo in palestra, poi il riscaldamento, infine l’esame e una targa speciale ricevuta dalle mani del suo maestro, nelle stories c’è tutto. “Oggi ho ottenuto due cinture e mezzo in più rispetto a quella per la quale ero andata a fare l’esame e mi sono seriamente emozionata quando il mitico Shihan Wakiuchi mi ha stretto la mia fatica di 6 ore consecutive di stage e esame intorno alla vita”, scrive su Instagram”.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: la dedica speciale della conduttrice

Michelle Hunziker (malata negli ultimi giorni, scopri di più) ed Eros Ramazzotti: la dedica speciale nel post arriva poco dopo. È stato proprio il cantante infatti a farla avvicinare a questa attività (tanto che, stando ad alcuni rumors, sarebbe stata alla base di alcune tensioni con Tomaso). “Ringrazio Eros Ramazzotti – si legge in conclusione – per avermi fatto conoscere la mia Senpai Simona e Senpai Luigi di Iron Dojo che mi hanno fatto letteralmente innamorare di questa disciplina.

Un cammino appena iniziato che mi darà molte soddisfazioni e legnate come le ho prese oggi”. L’amore tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è durato sette anni. Si sono conosciuti nel 1995, quando lei aveva 18 anni e lui 32. Michelle già dall’età di 9 anni sognava di sposarlo: era una sua grandissima fan.

Poi nel 1996 è nata Aurora e nel 1998 si sono sposati. Nel 2002 una crisi li ha divisi e piano piano è andata a consumare l’amore reciproco. Ora Michelle, da quello che si dice, dovrebbe essere impegnata col chirurgo Giovanni Angiolini. Ma le cose stanno ancora così?

