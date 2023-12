Episodio inaspettato a Uomini e Donne, infatti nella puntata del 18 dicembre c’è stato un errore che ha imbarazzato anche Maria De Filippi. Tutto è successo nel momento in cui stava per sedersi in studio il tronista Brando, infatti il giovane ha iniziato a scendere dalle scale del programma ed ecco che all’improvviso lui e il pubblico sono rimasti senza parole.

Dunque, momento inatteso a Uomini e Donne con la padrona di casa che ha subito spiegato l’accaduto, cercando di rimediare allo stupore di Brando che si era subito accorto dell’errore. Alla fine sia il pubblico presente dal vivo che quello che stava seguendo la trasmissione davanti al piccolo schermo hanno immediatamente compreso tutto ed è scappata pure una risata.

Uomini e Donne, errore mentre Brando scende le scale: cosa è successo

Nello studio di Uomini e Donne è calato dunque il gelo per questo errore, che indubbiamente passerà alla storia della trasmissione. Maria non poteva aspettarsi una cosa simile, invece è accaduto davvero. E la responsabilità è da addossare alla regia del dating show di Canale 5, che non è proprio riuscita ad evitare questa colossale figuraccia davanti a tutti.

Praticamente mentre il tronista Brando stava facendo il suo ingresso in studio, è partito un jingle diverso rispetto al solito. Una gaffe sulla musica scelta che ha colto di sorpresa il ragazzo, infatti la conduttrice è subito intervenuta per spiegare tutto: “No niente, è stato sbagliato il jingle. Mi dispiace Brando, è partita un’altra musica“. E in tanti sul web sono scoppiati in una fragorosa risata.

Ovviamente non stiamo parlando di qualcosa di molto serio, però chissà se Maria De Filippi non avrà strigliato la regia dopo che questa puntata era stata registrata e quindi prima della messa in onda, dove comunque ha preferito non optare per una censura.