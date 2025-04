Diletta Leotta è finita nel mirino di una celebrità che ha voluto raccontare, senza fare nomi, il motivo della sua gelosia nei confronti della giornalista sportiva. Il tutto è stato svelato nel corso dell’ultima puntata di Obbligo o Verità, il programma condotto da Alessia Marcuzzi, dove una vip ha raccontato di come il comportamento di Diletta con suo marito le abbia causato non poche sofferenze. Nel corso dell’intervista, la vip ha spiegato di aver vissuto con grande fastidio l’atteggiamento della Leotta nei confronti di suo marito, riferendo che la conduttrice avrebbe avuto modi poco professionali durante la loro collaborazione lavorativa.

La vip ha sottolineato la sua gelosia, senza mai nominare esplicitamente Diletta Leotta, ma facendo chiaramente capire che si trattava proprio di lei. Rivolgendosi agli uomini presenti in studio, Eleonora ha esclamato: “Siete tutti innamorati di lei”. Anche se non ha mai pronunciato il nome di Diletta Leotta, è stata la stessa Alessia Marcuzzi a capire a chi la Abbagnato si riferisse, intuendo che la gelosia riguardava proprio la conduttrice.

“Quando mio marito lavorava con una bella ragazza, ero molto gelosa. Gli facevo scenate di gelosia, imitazioni e altro”, ha raccontato. “Gli metteva il cu… in faccia. Io non ho le sue forme purtroppo”, ha aggiunto, spiegando la motivazione dietro quella gelosia che, a suo dire, si era trasformata in un vero e proprio problema familiare.

Eleonora Abbagnato e il marito Federico Balzaretti hanno attraversato momenti di tensione e discussioni accese nel corso degli anni, con la causa scatenante che sembra essere stata proprio la giornalista Diletta Leotta. La famosa ex Étoile e oggi direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma ha parlato di questa situazione a Obbligo o Verità, il nuovo programma di Alessia Marcuzzi in onda su Rai 2 e ha svelato cosa c’è dietro quelle incomprensioni familiari.

Ma cosa avrebbe fatto Diletta Leotta per scatenare tanto disappunto in Eleonora Abbagnato? Secondo quanto raccontato dalla ballerina, la conduttrice sportiva avrebbe avuto atteggiamenti poco professionali durante il periodo in cui Balzaretti collaborava con DAZN. “Quando mio marito lavorava in tv con una bella ragazza ero molto gelosa“, ha spiegato Eleonora. “Gli facevo imitazioni, scenate di gelosia”. La causa di tanto risentimento? “Gli metteva il cu… in faccia. Io non ho le sue forme purtroppo”, ha aggiunto con una punta di ironia l’ex Étoile.