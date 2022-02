Il Cantante Mascherato è tornato. Lo show condotto da Milly Carlucci va in onda il venerdì in prima serata su Raiuno e l’11 febbraio 2022 c’è già stata la prima eliminazione. Dodici i concorrenti nascosti dietro sontuosi travestimenti e altrettanti i vip li affiancano nei duetti.

I personaggi che hanno cantato e fornito informazioni importanti affinché i giudici, ovvero Arisa, Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, potessero capire chi si nascondesse dietro le maschere: Volpe, Medusa, Lumaca, Drago, Camaleonte, SoleLuna, Pinguino, Aquila, Pesciolino Rosso, Pastore Maremmano e Cavalluccio Marino.

Il Cantante Mascherato, eliminata Gallina: chi era

La prima maschera a essere eliminata dal Il Cantante Mascherato e in chiusura di puntata, dopo una sfida diretta contro il Pesciolino Rosso e l’Aquila, ha avuto la peggio. Nel corso della la puntata Gallina ha duettato con Edoardo Vianello sulle note di “Per Colpa Di Chi?” di Zucchero. Per Francesco Facchinetti era Selvaggia Lucarelli, per Caterina Balivo era Pamela Prati.





Per Flavio Insinna sotto la maschera c’era Luciana Littizzetto, mentre Arisa ha fatto il nome di Fiordaliso. E aveva ragione: sotto la maschera di Gallina c’era proprio Fiordaliso. Nella clip di presentazione de Il Cantante Mascherato Gallina aveva fatto intendere di essere una showgirl (“Sono nata per stare sul palco”) di essere una donna di una certa età da tempo single, di avere due figli e di non essere tanto alta, anche se in forma.

“Faccio tanto sport e razzolo tantissimo nel pollaio per mantenere ciò che ho, ma l’altezza purtroppo è quello che è”, aveva svelato aggiungendo che a livello artistico si è definita un talento sottovalutato. Scoperta la sua identità e dunque eliminata da questa nuova edizione de Il Cantante Mascherato, ha ammesso che avrebbe voluto cantare ancora.