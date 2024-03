Colpo di scena sull’Isola dei Famosi. Il cantante reduce dal Festival di Sanremo avrebbe ricevuto un’offerta per diventare il nuovo concorrente del reality show, che quest’anno sarà condotto da Vladimir Luxuria e non più da Ilary Blasi. Come opinionista avremo Sonia Bruganelli, quindi la nuova edizione si preannuncia interessante. E la rivelazione su questo artista ha infiammato ancora di più il pubblico.

L’indiscrezione è venuta fuori nelle scorse ore grazie all’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima ha riportato la segnalazione avuta sull’Isola dei Famosi, che riguarda questo cantante di Sanremo in lizza per essere il nuovo concorrente. Potrebbe quindi sbarcare in Honduras per la gioia dei tantissimi suoi fan, che si sono preoccupati recentemente per il suo stato d’animo.

Isola dei Famosi, il cantante di Sanremo nuovo concorrente? La voce

Sono stati diversi i nomi di possibili naufraghi che potrebbero quindi approdare all’Isola dei Famosi. Il sito Novella 2000 ha ricordato Joe Bastianich, Samuel Peron e Alan Friedman, ma ora le attenzioni si sono spostate su questo cantante di Sanremo 2024 che potrebbe diventare il nuovo concorrente. Anche se le prime indicazioni non prometterebbero bene.

Potrebbe sbarcare all’Isola il cantante Sangiovanni, secondo questa rivelazione di una follower di Luxuria: “Sì, è vero, a Sangiovanni è stata proposta l’Isola ma lui pare abbia detto di no. Non ti so dire le motivazioni, se sono per il cachet o per altro ma scommetto che smentirà tutto”. Staremo a vedere se l’artista ex Amici romperà il silenzio su questa vicenda.

Il 15 febbraio scorso Sangiovanni ha annunciato un momentaneo stop alla musica per salvaguardare la sua salute mentale: “A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo”.