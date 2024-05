“Ernesto si è fatto sentire”. Altro che sparito, dopo Uomini e Donne allo scoperto con lei

Oggi va in onda l’ultima puntata di Uomini e donne della stagione 2023/2024. Mentre ieri i telespettatori hanno potuto vedere in onda la scelta del tronista Daniele Paudice. Come ormai noto il 33enne napoletano ha deciso di uscire dagli studi Elios insieme a Gaia Gigli (25 anni). Niente da fare per Marika Abbonato, 24, che comunque non è apparsa affatto delusa di non poter continuare la sua conoscenza con il tronista anche nella vita reale. Tutt’altro. La ragazza scartata ha poi confessato che fosse stata lei la scelta, avrebbe risposto: no, grazie.

“Sei stata la prima arrivata e la prima per la quale ho subito sentito qualcosa. Ti sei messa in gioco, ti sei esposta, nonostante la tua vita poco semplice. Mi hai dato tanto, mi hai accompagnato in questo percorso. A volte sono stato incomprensibile, non riesco sempre a farmi capire. Hai iniziato a fare la pesante, mi hai spaventato molto e mi sono allontanato. Poi hai capito. Non uscirò con la fidanzata della mia vita, forse, perché non conosco ancora bene la persona con cui uscirò. Però uscirò con chi ho voglia di conoscere. Mi dispiace, ma sei la mia scelta”. Con queste parole Daniele ha comunicato la sua decisione a Gaia.

Colpo di scena a Uomini e Donne, Ernesto Russo torna a farsi risentire

Gaia, che è mamma di un bambino piccolo, è apparsa emozionatissima e quasi incredula. Dopo la puntata Gaia ha deciso di condividere questo momento di felicità con i fan e i suoi amici. Tra i tanti messaggi, i telespettatori hanno notato qualcosa di curioso, un messaggio anche da parte di Ernesto Russo, l’ex cavaliere del parterre ed ex corteggiatore di Ida Platano che Maria De Filippi ha cacciato qualche giorno fa dopo che si è scoperto che fuori dal programma si frequentava con altre donne.

Il pubblico finora non aveva mai notato che tra Ernesto e Gaia ci fosse una amicizia. Questo il messaggio dell’ex cavaliere capelluto: “Non lasciarti abbattere, continua a credere che qualcosa di bello arriverà. Abbatterti non ti aiuterà a ottenere ciò che vuoi: rialzati e lotta per la tua felicità. Il mondo ti sta aspettando. Bastano poche cose per ritrovare un sorriso: una pizza, un paio di scarpe e le parole di un amico”.

Il testo è poi accompagnato da alcune foto di Ernesto e Gaia dentro lo studio di Uomini e Donne mentre parlano tra loro, sorridono e bevono il caffè. Ernesto ha dichiarato di recente che dentro lo studio di Uomini e Donne l’unico rapporto di amicizia che era riuscito a costruire era quello con Cristina Tenuta, mentre tutte le altre lo hanno sempre attaccato. Invece a quanto sembra le cose non stanno così.