Ida Platano, una vacanza estiva tanto attesa. Non poteva che condividere con i suoi numerosissimi fan, i giorni trascorsi in pieno relax. Staccare la spina, dopo un anno, e lasciarsi cullare dalle onde del mare. Ida Platano in diretta dalla vacanza estiva trasmette tutta l’energia e il buon umore del momento. Oltre a essere splendida in bikini.

Che la sua destinazione contemplasse una località balneare, era molto chiaro fin da subito. Lo aveva anticipato in un post Instagram con tanto di didascalia che parlasse anche di se stessa. Ida Platano infatti scriveva non molto tempo fa ai suoi fan: “Aspettando di rivedere presto il mare …Io amo come il mare ama la riva: dolcemente e furiosamente!”.

E la vacanza estiva arriva puntuale anche quest’anno, qualche mese dopo aver compiuto la bellezza di 40 anni portati più che bene. Una tappa importante che Ida Platano ha voluto omaggiare con un messaggio-dedica a chi ha sempre creduto in lei: “Ho raggiunto una tappa importante della mia vita, 40 anni. Ho avuto amici di diverso tipo in questi 40 anni; alcuni sono spariti, altri sono ancora lì, qualcheduno è più recente, altri ancora li conosco da una vita”.





Oggi Ida Platano appare una donna serena e in perfetta forma. Un susseguirsi di vicende che tra alti e bassi, anche dal punto di vista professionale, hanno avuto modo di raggiungere un equilibrio. Ida Platano sembra essere pronta a fare il pieno di energie durante la pausa relax al mare in compagnia del figlio Samuele. Sotto l’ombrellone o baciata dal sole, Ida Platano non fa che condividere con i fan la sua vacanza al mare, tra bikini e balli in spiaggia.

“Samu sta facendo pausa caffè, io bevo il succo”, e infatti anche il figlio di una delle protagoniste di Uomini e Donne sicuramente si sta godendo la vacanza in compagnia della splendida mamma. Ida Platano in bikini, poi, è decisamente bellissima. Merito della tintarella, ma anche della sua fonte inesauribile di ottimismo più che contagioso.