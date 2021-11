A Uomini e Donne non mancano i colpi di scena: tra gli ultimi quello che riguarda Ida Platano. La dama ha lasciato il programma dopo la lite con il cavaliere Diego Tavani. Erano volate parole grosse in studio tanto che la regia era stata costretta a censurare. Un addio che aveva anticipato di poco l’altra grande notizia della settimana: l’assenza di Gemma Galgani dallo studio di Uomini e Donne. Colpa della positività al Covid che l’ha costretta all’isolamento nella sua casa di Torino. Una notizia che aveva spaventato molti.



Per fortuna le condizioni di Gemma Galgani sono più che buone e non destano particolari preoccupazioni. Un sospiro di sollievo per tutti, anche per Ida Platano che alla dama di Torino è legata da una profonda e sincera amicizia. La nuova stagione per Ida non è iniziata nel migliore dei modi. Dopo lo schiaffo preso da Riccardo Guarnieri aveva deciso di rimettersi in gioco a differenza della sua storia rivale Roberta Di Padua.



Per chi non lo ricordasse Ida Platano era stata pesantemente attaccata da Riccardo sul finire della scorsa stagione. Riccardo che ora sembra felice e con nessuna intenzione di tornare a Uomini e Donne. C’era stata poi la conoscenza con Diego Tavano, con cui le cose non sono finite affatto bene. Dopo l’ultimo confronto aveva dichiarato di voler lasciare per sempre Uomini e Donne, non riuscendo a trovare l’uomo adatto a lei e continuando solamente a soffrire.







Una posizione suffragata da tanti indizi. “Ho dormito un bel po’, ne avevo proprio bisogno – ha spiegato in un video su Instagram – Vi stavo leggendo, vi ringrazio sempre tutti per il vostro bene, per il vostro affetto e calore, siete tantissimi (…) E adesso vado a farmi una passeggiata con il mio principe (il figlio Samuele)”. Aveva detto Ida Platano tornata a casa.



Ora, tuttavia, la situazione potrebbe essere cambiata e, quella che a tutti è sembrata essere una decisione definitiva, potrebbe rivelarsi uno scatto d’ira momentaneo. Nelle ultime ore infatti Ida Platano ha postato sui social una foto che la ritrae in albergo, con un cartello che recita “Bentornata Ida”. Per capire se sia un vero cambio di rotta bisognerà aspettare le prossime puntate.