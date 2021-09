In attesa di capire se ci sarà o meno un ritorno di Roberta Di Padua, nello studio di Uomini e Donne a far parlare di sé è Ida Platano. L’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri ha stupito tutti lasciandosi andare con un cavaliere al punto che, più di qualcuno, ha ipotizzato una sua possibile uscita anticipata dal programma. Con Riccardo Guarnieri, ricorderanno i più affezionati telespettatori del programma, non era finita benissimo.

Come, del resto, non era finita benissimo tra Riccardo e la rivale di Ida Platano: Roberta Di Padua, arrivati a un violento scontro con uno scambio di accuse reciproco.

Da quei giorni sono passati ormai tanti mesi. Ida Platano è tornata ad accomodarsi al centro dello studio. Ed appena si sono riaccesi i riflettori del programma un cavaliere ha chiamato la redazione per corteggiare esclusivamente lei. Si tratta di Graziano Amato, 43 anni, napoletano che attualmente vive e lavora come agente di commercio a Muro Lucano, in provincia di Potenza.



“Per lavoro non riesco a seguire molto il programma. Nella scorsa stagione, però, mi sono imbattuta in una puntata guardando lo scontro con il tuo ex. Ti lamentavi del fatto che lui non ti sfiorasse e mi chiedevo come si possa non sfiorare una donna come te. In televisione sei bellissima, ma da vivo ancora di più”, ammette Graziano che non ha figli e non è mai stato sposato.







Ma non lui il cavaliere che ha fatto girare la testa a Ida Platano, bensì Marcello. La frequentazione tra i due va infatti molto bene, nonostante Ida stia cercando di non illudersi. Ha vissuto in precedenza diverse delusioni, in particolare con il suo ex Riccardo. Ida e Marcello sono usciti insieme e sono persino arrivati a baciarsi.

Marcello ha 47 anni e vive a Torino dove lavora come agente immobiliare.

Nello studio del dating show di Canale 5 ha svelato di non avere figli e di non essere mai sposato. È arrivato nel programma condotto da Maria De Filippo per mettersi alla prova e provare a trovare l’amore. Non esclude il fatto di poter diventare padre in futuro magari proprio conoscendo la persona giusta a Uomini e Donne.