“Ida Platano nei guai”. UeD. colpo di scena sulla dama. La notizia a poche ore dall’inizio della nuova stagione

Uomini e Donne, il suo ingresso fa non poco ‘rumore’. Una relazione che ha raggiunto il capolinea, quella con Riccardo Guarnieri, ma anche la voglia di rimettersi in discussione e tornare alla ricerca del vero amore. Sarà la volta buona per Ida Platano?

Ebbene si, il suo nome torna ad attirare la curiosità e l’attenzione di tutti. Una storia finita rappresenta, però, anche un punto di partenza per dare nuova luce alle emozioni. Quale lo scenario migliore per farlo accadere se non quello del salottino di Maria De Filippi?

Il dating show più seguito d’Italia continua ad alzare l’asticella delle aspettative, soprattutto quando di mezzo ci sono nomi come quello di Ida Platano. E pare che già dalle prime registrazioni, l’attenzione della dama abbia già puntato dritto a un nome, quello di Marcello, con il quale ha deciso di approfondire la conoscenza.





Ida Platano sta correndo troppo? Il bacio già scoccato tra i due potrebbe lasciarlo presumere, anche se come ben si sa il programma pone quasi sempre le basi per i grandi colpi di scena. E per un carattere come quello di Ida, sempre meglio essere propositivi e mantenere vivi gli stimoli, altrimenti a rischio l’addio della poltroncina.

Al contempo, sempre dalle prime indiscrezioni sul Trono Over, un altro nome torna a fare capolino tra i più discussi, quello di Gemma Galgani, nuovamente alle prese con la ricerca del grande amore di una vita. Prime lamentele, però, apprese da il Vicolo delle News. Infatti pare che la dama torinese si sia lasciata andare alla prima discussione con Tina Cipollari che, a detta di Gemma, sembra condizionare molto le sue conoscenze.