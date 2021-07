“Ma che stai combinando…”. Ida Platano senza pace, nuovo fiume di offese dopo quelle immagini

Ida Platano è tornata dalle sue ferie in Sardegna. È la dama di Uomini e Donne a informare tutti dalle sue storie Instagram. Sempre attivissima, in queste ore ha dovuto assaggiare l’amarezza per la nuova storia di Riccardo Guarnieri che sembra vicino a Laura Pantaleo. Poco dopo la fine del programma i due si erano fatti fotografare insieme. Da quel momento le voci e le indiscrezioni su una possibile storia tra i due si sono moltiplicate.



Ma dai diretti interessati non è arrivata né una conferma né una smentita sulla relazione. E allora i fan si scatenano andando alla ricerca, sul web e tra i social, di qualche possibile indizio che possa chiarire la situazione. I più attenti hanno notato una delle storie pubblicate da Laura nel proprio profilo Instagram. La serata di venerdì 16 luglio deve essere stata parecchio romantica per lei. Ha infatti pubblicato un video in cui inquadra due calici di vino bianco e il mare che fa da cornice. E si trova proprio a Taranto, città dell’ex di Ida Platano.



Insomma vedere Riccardo Guarnieri nella prossima stagione di UeD non sembra particolarmente probabile. Sia per quella che sembra a tutti gli effetti una nuova relazione con Laura, sia per un altro motivo. Ovvero la presenza in studio di due sue ex, Ida Platano e Roberta Di Padua. Di sicuro quest’ultima è arrivata ad una decisione piuttosto drastica, cioè l’addio a Instagram.







Se Roberta ha mollato i social, Ida Platano è ben pianta nel mondo digitale. L’ex compagna di Riccardo Guarnieri ha deciso di mostrarsi completamente senza filtri e a seguire ha tuonato: “Per tutte quelle che hanno da dire: sei sempre con i filtri”. Sui social in tanti tra i fan dell’ex dama del trono over le hanno fatto i complimenti per la sua bellezza, e al momento sembra che Ida abbia trovato il modo per ignorare le critiche. Continua dopo la foto

Recentemente Ida Platano è tornata a parlare di Riccardo. “Sembrava non fosse trascorso un solo giorno, le discussioni erano quelle di un tempo e legate tutte al fatto che Riccardo non mi ha mai dato quelle sicurezze di cui ho bisogno. E ancora: “Nei mesi in cui abbiamo vissuto insieme a Brescia abbiamo scoperto cose dell’altro che nessuno dei due immaginava, con cui non c’eravamo mai approcciati prima”.