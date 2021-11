A quanto dicono le indiscrezioni le prossime puntate di UeD sono imperdibili per i numerosi colpi di scena e uno riguarda Ida Platano. Intanto, proprio perché è un programma registrato e spesso si sa tutto in anticipo, il prossimo tronista è ben noto al pubblico di Maria De Filippi. Siederà sulla poltrona rossa, alla ricerca dell’anima gemella, niente meno che Matteo Ranieri. Ricordate? Era il corteggiatore che scelse Sophie Codegoni, ora al GF Vip 6.

Usciti dallo studio di UeD, tra i due la storia è durata pochissimo e ora lui è pronto a conoscere nuove ragazze con la speranza di essere più fortunato. E chissà come reagirà Sophie alla notizia, sempre che Alfonso Signorini deciderà di informarla… Ma come anticipavamo un grosso colpo di scena riguarda un’altra protagonista del dating show di Canale 5: Ida Platano.

Ida Platano, la scelta a UeD e il colpo di scena

Dopo tante delusioni e nuove conoscenze, a quanto pare Ida Platano avrebbe deciso di lasciare il programma. Non da sola, come già successo, ma con Diego Tavani. Nelle ultime puntate i due avevano intrapreso una conoscenza che si stava rivelando positiva. Lo stesso Diego Tavani aveva speso parole importanti per la dama di Brescia: ”Ida a me piace tanto, sento qualcosa di speciale. Sono pronto a trasferirmi per lei”. Un sentimento che sarebbe stato contraccambiato anche da Ida Platano, tanto da spingere la coppia a uscire dal programma nel tentativo di approfondire il sentimento lontano dalle telecamere.





Ma come svela il sito Blasting News, durante le registrazioni di sabato 30 ottobre, che vedremo su Canale 5 a partire dalla prossima settimana, la favola è stata rovinata ancor prima di lasciare lo studio. Nel dettaglio, sarebbero anche scesi i petali rossi per i due, felici, sorridenti e pronti a salutare tutti. Ma prima di congedarsi lei avrebbe deciso di confrontarsi, un’ultima volta, con Tina Cipollari con cui non è mai corso buon sangue. E sono finite a litigare.

Una lite talmente accesa che avrebbe lasciato esterrefatto Diego. Il cavaliere si sarebbe sentito escluso da Ida Platano – messo in secondo piano rispetto alla scelta d’amore che stavano compiendo davanti a tutti – e avrebbe fatto un clamoroso passo indietro. “Diego ha fatto cenno a Maria che non sarebbe più uscito dallo studio con la dama e che si sarebbe accomodato nuovamente nel parterre dei cavalieri del trono over”, riportano le anticipazioni. Lei sarebbe rimasta di ghiaccio e, oltretutto, sempre secondo le indiscrezioni, non sembra essere riuscita a fare tornare sui suoi passi Diego Tavani. Che sarebbe finito in lacrime.