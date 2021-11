Ida Platano sta frequentando Diego Tavani a Uomini e Donne. La sua scelta ha preso tutti di sprovvista. Tra i due sembrava esserci una crisi a causa della mancanza di presa di posizione da parte della dama che, all’innamoramento del cavaliere ha risposto con poca convinzione. Ida Platano ha spiazzato tutti chiedendo al cavaliere di lasciare insieme lo studio del dating show di Maria De Filippi e lui ha detto sì. “Voglio conoscerlo fuori da questo programma, lui in poco tempo mi ha dato cose che non mi aspettavo”, ha ammesso.

Tuttavia ha voluto un confronto con Tina Cipollari prima di uscire. Si è sentita offesa dalle sue critiche e lo ha fatto notare chiaramente: “Devi stare attenta a quello che dici, perché tocchi dei tasti che fanno sentire male le persone. Tu ieri mi hai fatto stare male, non mi puoi dire che sono una donnetta”, ha sbottato Ida Platano. L’opinionista si è difesa, facendo notare che loro hanno il compito di giudicare quello che si vede in puntata. A questo punto ha preso la parola Diego Tavani che ha gelato la dama: “Io adesso non me la sento dopo questo, se hai cose irrisolte tu devi risolvere prima. Io vado via, mentre tu rimani a discutere del programma”.

Durante la puntata di venerdì 19 novembre, dopo aver parlato del libro di Raffaella Mennoia, al centro dello studio erano seduti Marcello Messina e Jessica. Ma Maria De Filippi all’improvviso ha interrotto tutto. Ha visto Ida Platano in lacrime. Il cavaliere le ha dato un fazzoletto per asciugare il viso, ma la dama era abbastanza scossa per quello che è successo con Diego Tavani. “Scusate se interrompo, ma c’è Ida che sta piangendo come una fontana là…”, ha detto la conduttrice.





Quindi è intervenuta Tina Cipollari che teme possa essere colpa sua se la dama ha litigato con il cavaliere. Infatti dopo un confronto tra Ida Platano e l’opinionista, Diego Tavani ha fatto marcia indietro all’improvviso cogliendo tutti di sorpresa. “Mi dispiace davvero…”, ha detto Tina Cipollari. “No, credimi…Non c’entri nulla tu…”, si è affrettata a rispondere Ida Platano ancora molto provata. Maria De Filippi ha poi chiesto ad Ida Platano se ha avuto modo di rivedere il cavaliere. “No Maria, non ci siamo visti…”.

Infine Ida Platano ha poi confessato che in un momento di pausa è stata raggiunta nel dietro le quinte dal cavaliere Diego Tavani che avrebbe voluto chiarire. Ma in quella occasione la dama l’ha respinto, spiegando di non aver voluto parlarci perché ancora molto scossa per quello che è successo in studio: “Mi ha raggiunta in bagno e gli ho detto che non volevo parlare…Non era il momento…Mi sono sentita confusa…”.