Ida Platano è sempre oberatissima, la più impegnata tra le Dame che hanno affollato Uomini e donne. Non solo utilizza Instagram per lavoro, sponsorizzando una serie di prodotti di bellezza, lei non non perde mai l’occasione per regalare alla sua moltitudine di fan scorci di vita quotidiana e riflessioni sulla vita.

Nelle ultime ore Ida Platano ha voluto scusarsi per essere stata un po’ meno presente e soprattutto non essere riuscita a rispondere a tutti. Ma si sa, dopo Uomini e Donne la ex dama scoperta da Maria De Filippi non ha più uno scampolo di tempo libero, se ci si mette di mezzo anche la bella stagione poi è finita.

Le parole di Ida Platano: “In questi giorni mi dispiace se non riesco a rispondere a tutti, ma sono veramente presa da tante cose. Però ci sono ci sono”. La famiglia, la carriera e forse chissà un nuovo batticuore potrebbero aver tenuto a distanza Ida Platano dai social. Infatti la domanda più gettonata è solo una: la protagonista di Uomini e Donne sta frequentando qualcuno dopo la fine del programma?





Su Instagram è corsa al gossip pazzo e disperatissimo, grazie all’Estate si svegliano gli ormoni, ci si abbronza e si si è più di buonumore, propensi dunque a flirt e amori nuovi. Sarà mica il caso di Ida Platano? I fan sono proprio convinti di sì. “Spero di avere più tempo per voi intanto vi ringrazio sempre per l’affetto”. Sono state queste le ultime parole di Ida Platano su Instagram Stories, la dama di Uomini e Donne ha poi salutato i suoi followers regalando il suo sorriso

Il fine settimana scorso Ida Platano ha partecipato al matrimonio di due ex protagonisti di UeD, Mauro e Lisa, non nascondendo la propria commozione. Adesso per la dama di Brescia in cantiere potrebbe esserci tanto, tantissimo. Ida è infatti molto richiesta dalle aziende per sponsorizzare i loro prodotti. In fondo, con il suo modo di pensare è impossibile non farlo: “Non puoi viaggiare su una strada senza essere tu stesso una strada”.