A Uomini e Donne i colpi di scena sono sempre più all’ordine del giorno. Nella puntata di oggi Riccardo Guarnieri è stato rimbalzato da Gloria Nicoletti che aveva spiegato di essere ormai interessata ad un altro cavaliere presente in studio, con cui si è già scambiata un bacio. Una decisione che ha spiazzato tutti in studio specie dopo le frasi di Gloria su Riccardo che sembravano presuppore qualcosa di più profondo. Per chi non ricordasse Gloria non aveva avuto mezzi termini.



“Da parte mia l’interesse è forte – ha proseguito Gloria Nicoletti -. Riccardo mi ha colpita sin dal primo momento ed è innegabile che io ci sia rimasta un po’ male. Anche da pare sua c’era attrazione, infatti il mio sospetto è che lui si sia fermato perché la passione che sentiamo fa quasi passare in secondo piano la conoscenza personale”. Salvo poi rimangiarsi tutto. Intanto oggi è andato in onda un nuovo capitolo della storia tra la coppia con una sorpresa: Ida Platano difende Riccardo Guarnieri.





Ida Platano difende Riccardo Guarnieri



Succede dopo gli attacchi di Tina Cipollari ai quali aveva risposto la dama bresciana. “Mi ha mancato di rispetto e mi viene ancora il nervoso. Non lo accetto” ha raccontato Ida. Che poi ha aggiunto di volere un altro figlio. O almeno è quello che si immagina per il futuro. Tra cinque anni si vede al fianco di un uomo vero, lo desidera tanto e spera di riuscire a trovarlo in trasmissione. Vorrebbe un uomo che le rimanesse accanto contro ogni difficoltà e con cui possa vivere una bellissima storia d’amore.



Non sa chi potrà mai essere, ma spera che possa rispettare le sue alte aspettative. Intanto oggi ha rivelato che sapeva delle intenzioni di Riccardo Guarnieri. “Riccardo è stato chiaro. Dall’inizio mi ha detto: non sono venuto qui per te”. E Riccardo ha aggiunto.



“Non ci siamo mai sentiti fuori, fa passare un messaggio diverso”, scatenando l’ira dell’opinionista: “Non sono una che va a plagiare le menti delle persone, il pubblico non è stupido, fingi di essere stupido, molta gente la pensa come me”.

“Ho scelto lui”. UeD, Riccardo Guarnieri umiliato in studio: due di picche senza precedenti