Iago era stato eliminato a inizio novembre dal Grande Fratello ma da pochi giorni, grazie all’inedito ripescaggio studiato dagli autori di questa edizione, è di nuovo in gioco. Non solo lui, anche Jessica, Helena e Eva sono tornate dentro la casa. Più altri due nuovi concorrenti, Mattia e Federico. E proprio Mattia nelle ultime si è appartato in piscina con Jessica e Pamela, raccontato alcuni episodi di omofobia di cui è stato vittima quando era un ragazzino, aggiungendo di aver fatto pensieri negativi.

Mattia ha raccontato delle aggressioni fisiche che ha subito da ragazzo e svelato anche che lui e Iago Garcia hanno anche pensato di farla finita: “Ho subito molte cose non belle, come quando mi prendevano a calci e mi urlavano ‘tu non devi stare qui’. Ovviamente questo mi toccava molto e non capivo che cosa di sbagliato ci fosse in me. Quindi quando sento racconti di questo tipo e confessioni drammatiche come quella di Iago io soffro”.

GF, il dramma di Iago. Ma la regia censura

“Sì Iago, che ha raccontato che voleva mettere fine alla sua vita. Io mi sono ritrovato molto in quello che ha detto. Poi sono cose che ho superato grazie ai miei cari, ma anche grazie allo sport che per me è importante”. Tuttavia, ad un certo punto la regia ha censurato mandando in onda l’immagine di alcuni concorrenti che si divertono. E il pubblico ha protestato.

Pamela ha però confermato quanto svelato da Mattia sull’attore spagnolo: “Sì ho sentito anche io, Iago ha proprio detto che voleva togliersi la vita a dodici anni, era un ragazzino e ha dovuto subire tanto. Sì, ce l’ha raccontato ieri sera. Perché voleva farla finita? Perché ha subito del bullismo e per questo lui è molto toccato da questo argomento e l’ha tirato in ballo”.

Mattia che sta parlando in modo serio della sua vita e dell’omofobia che ha subito nell’adolescenza, e la regia cambia visuale mettendone due uguali, di cinque storditi che urlano#grandefratello #zelena — carifletcher 💙 zelena (@SHAKINGSOBAD) January 31, 2025

In effetti proprio giovedì scorso rivolgendosi ad alcuni concorreti tra cui Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ha parlato di branco e bullismo: “Quello che fate non mi piace! Questo branco mi ricorda il bullismo che c’è nelle scuole. Io so riconoscerlo e quello che fate non è bello. Sparlate, fate gruppo e isolate. E fate lo stesso con chi non la asseconda il vostro pensiero”.