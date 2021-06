“Vabbè, ma lo ha detto”. I Soliti ignoti, la gaffe del concorrente. Amadeus costretto a intervenire: “Così, però…”

Sta per finire la stagione de I Soliti Ignoti. Amadeus ha colto l’occasione, al termine della puntata, per salutare il pubblico e ringraziare lo staff. L’ultima puntata, infatti, andrà in onda domenica prossima, cioè il 6 giugno. E anche se si parlava di mandare in pensione il programma di Amadeus, niente da temere. Quello di Amadeus infatti è stato un arrivederci a settembre prossimo. Come molti altri programmi, anche questo andrà in ferie, come giusto che sia.

Non si sa ancora se da settembre prossimo si continuerà con personaggi famosi che devolveranno i premi in beneficenza o si ritornerà a far partecipare persone comuni. Tuttavia, per Amadeus il bello potrebbe solo iniziare e i suoi programmi potrebbero non essere finiti per ora. Ospite detective del giorno de I Soliti Ignoti è la meravigliosa Serena Autieri che comincia con un fuori programma. L’attrice chiede l’indizio all’ignota numero due, che risponde: “Nel mio lavoro si fanno continue ricerche”.

Serena Autieri le attribuisce l’identità di biologa, poi parte il classico countdown. Ma prima della fine del jingle de I Soliti Ignoti, l’ignota fa un gesto eloquente. La signora non è la biologa (ma fa chinesiterapia) e “spoilera” la risposta allargando le braccia e facendo una buffa espressione. “Lo ha detto con il viso…”, commenta divertito Amadeus.





Prosegue il gioco. Serena Autieri accede alla fase finale con un tesoretto di 20mila euro. Il parente misterioso, Valentina, 19 anni, è la figlia di uno degli ignoti. L’attrice – che utilizza tutti gli aiuti e gioca per 4mila euro – sceglie il concorrente numero sette, ma è la due (la sua prima scelta). Nulla di fatto, dunque, per la bella attrice. E tornando a parlare della fine del programma, chi prenderà il posto de I soliti Ignoti?

Da lunedì, alle ore 20:30 e fino alle 20:15 circa, andrà in onda Sogno Azzurro al posto de I Soliti Ignoti. Si tratta di una docu-serie sulla nazionale italiana di calcio. In quattro puntate verrà raccontato l’avvicinarsi degli Europei di calcio 2021 che cominceranno l’11 giugno. L’Italia debutterà con la Turchia all’Olimpico di Roma.