I soliti ignoti, il programma condotto da Amadeus su Rai 1 non andrà in onda oggi 4 giugno. La decisione arriva dalla Rai. Un mini break prima della chiusura di un anno trionfale che ha visto quasi sistematicamente il programma battere Striscia la Notizia, diretto competitor su Canale 5. La formula scelta dalla direzione di puntare nell’ultimo semestre solo su concorrenti vip con il ricavato delle vincite devoluto in beneficienza ha premiato e non poco Amadeus.



Tanti i vip che si sono alternati a I soliti ignoti. Il 2 giugno era stata la volta di Giuliano Sangiorgi. Emozionato, il cantante pugliese aveva ammesso di seguire quotidianamente il game show insieme a tutta la sua famiglia (compresa la piccola Stella, la figlia nata nel 2018, dalla lunga relazione con Ilaria Macchia). Nel corso dell’anteprima dei Soliti Ignoti Amadeus aveva svelato una curiosità che nessuno si aspettava. Il conduttore aveva raccontato che tutti i cameramen presenti nello studio romano della trasmissione si stavano sbracciando per salutare Giuliano Sangiorgi.



A questo punto Amadeus, divertito ma anche senza parole, aveva confidato: “È la prima volta che succede. Gli operatori alle nostre spalle si stanno sbracciando per salutare Giuliano. Siamo tutti fan”. Beh dobbiamo dirlo, l’ospitata di Giuliano Sangiorgi ai Soliti Ignoti è stata accolta davvero con grande entusiasmo. Entusiasmo che oggi sarà trasferito altrove. l quiz condotto da Amadeus lascerà spazio a un evento sportivo. Più precisamente a una partita di calcio.







A partire dalle ore 20:30 di venerdì 4 giugno, infatti, Rai1 seguirà la partita Italia – Repubblica Ceca. Gli Azzurri di Roberto Mancini disputeranno quest’ultima amichevole prima che inizino ufficialmente gli Europei di Calcio. Il match si giocherà allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna a una settimana esatta dalla gara inaugurale all’Olimpico di Roma con la Turchia l’11 giugno.



“Noi domani non saremo in onda perché lasciamo spazio alla nazionale di calcio di Roberto Mancini. Torneremo dopodomani con l’ultima puntata de I soliti ignoti insieme ai Me contro Te. Bambini, ragazzi è da non perdere. Buona serata su Rai1”, aveva spiegato Amadeus. L’appuntamento finale con il programma di Rai1 sarà sabato 5 giugno alle ore 20:35.