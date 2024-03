Tra non molto ripartirà l’Isola dei Famosi e da settimane continuano ad uscire indiscrezioni sul prossimo cast. Adesso si sta parlando di due cantanti ex Amici che sarebbero pronti a diventare concorrenti. Per loro si tratterebbe senz’altro di un’esperienza molto interessante e importante, che creerebbe ovviamente grande curiosità anche da parte del pubblico.

Finora sappiamo che la conduttrice è Vladimir Luxuria, che ha preso il posto di Ilary Blasi, mentre come opinionista dovremmo vedere all’opera Sonia Bruganelli. Ma all’Isola dei Famosi potrebbe esserci spazio anche per i due cantanti ex Amici, che diventerebbero concorrenti. Si darebbero battaglia nella speranza di riuscire ad arrivare fino alla fine del percorso.

Isola dei Famosi, i due concorrenti ex Amici pronti ad essere concorrenti

A svelare tutto sull’Isola dei Famosi e su questi due cantanti ex Amici 21 è stato il sito Anticipazioni Tv. Loro potrebbero diventare concorrenti e sbarcare in Honduras: “Nel corso degli anni, L’Isola dei Famosi ha spesso inserito qualche ex allievo di Amici nel cast. Si ricordano, infatti, personaggi come Luca Vismara, Valerio Scanu, Moreno Donadoni e Marco Carta ad esempio”.

E poi sono stati svelati i loro nomi da Anticipazioni Tv: “Ed ecco che, per proseguire questa sorta di tradizione, Vladimir Luxuria avrebbe pensato addirittura a due giovani cantanti reduci dal programma di Maria De Filippi. Stiamo parlando di LDA, figlio di Gigi D’Alessio, e Albe, il quale partecipò alla stessa edizione del figlio d’arte. Dopo il talent show e dopo qualche canzone insieme, i due sarebbero pronti ad affrontare anche questa avventura insieme”.

LDA, ovvero Luca D’Alessio, è il figlio di Gigi D’Alessio. Classe 2003, l’anno scorso ha partecipato anche a Sanremo con la canzone Se poi domani piazzandosi quindicesimo. Albe ha collaborato proprio con LDA nel 2022 con la canzone Cado.