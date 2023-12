Mirko Brunetti fuori dal Grande Fratello, Perla Vatiero e Greta Rossetti dentro. Tutti single e lasciati e rilasciati a vicenda in diretta tv, ma in queste ore intanto ha riacceso la speranza dei Perletti, cioè quelli che tifano il ritorno di fiamma per la coppia di Temptation Island. A sorpresa infatti Perla ha scritto una lettera all’ex fidanzato che ha emozionato tutti i fan. “Ciao Mirko, non posso immaginare cosa stai passando, o forse sì, motivo per cui ti sto scrivendo”, l’inizio.

“Voglio che in un modo o nell’altro tu mi senta accanto a te. Spesso mi capita di fermarmi a pensare e ti giuro che la tua assenza qui la sentiamo tutti, ma soprattutto io. So chi sei e quanto ancora avresti potuto dare per farti conoscere e far vedere a tutti l’uomo magnifico che sei. Sono certa che questo è arrivato perché sei nel cuore di ogni persona che ti vive”, ha concluso Perla.

GF, Perla di nuovo contro Greta

E Greta? Anche lei è libera adesso ma dopo l’uscita di scena di Mirko ha avuto un inaspettato avvicinamento con la “rivale in amore”. Perla e Greta hanno infatti avuto un chiarimento dopo tutto quello che è accaduto e a molti era sembrato che le due avessero deposto le armi. Ma la tregua non è durata molto.

Pare infatti che in realtà che tra le concorrenti del GF continui a non correre buon sangue e in particolare l’ex protagonista di Temptation Island negli ultimi giorni ha più volte speso parole non tenere nei confronti dell’ex tentatrice. Non solo. Ha anche fatto una scenata di gelosia a Letizia Petris.

Perla che si incazza con letizia perché si è fatta prestare il vestito da Greta vi giuro neanche alle elementari si fanno queste scenate di gelosia poi ha il coraggio di fare la donna vissuta dicendo che Greta è ancora una bambina#GrandeFratello pic.twitter.com/PSFPdm2bvX — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) December 20, 2023

Nel dettaglio, tutto è iniziato quando Letizia Petris si è fatta prestare un vestito proprio da Greta. Un gesto, questo, che non è sfuggito a Perla, che infatti poco dopo si è arrabbiata con la sua amica facendole una scenata anche davanti agli altri che le ha valso però una marea di critiche. Si è comportata “da bambina” in questo caso, le scrivono.