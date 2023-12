Beatrice Luzzi è uscita dal Grande Fratello. “Momentaneamente” e “per motivi personali” si leggeva nel comunicato ufficiale del programma diffuso nella serata di mercoledì d19 dicembre e nessun’altra spiegazione, motivo per cui il pubblico che da sempre adora l’attrice ha iniziato a preoccuparsi. Pochi minuti dopo sono iniziate le prime indiscrezioni e a quanto pare il “motivo personale” riguarda il padre, che nella giornata di ieri si è rotto il femore. L’uomo ha 86 anni e la concorrente avrebbe voluto lasciare la Casa per accettarsi delle sue condizioni fisiche.

La domanda ora è quando tornerà in gioco l’attrice, anche se c’è chi ha pensato a quale possa essere poi la decisione definitiva di Beatrice Luzzi. E infatti, durante una conversazione in camera da letto, Marina Fiordaliso ha avanzato questa ipotesi con non poco dispiacere: “Per me se non torna domani…”. Le due sono state sin da subito amiche al Grande Fratello, quindi non stupisce che la cantante sia giù di morale.

GF, Anita stupisce tutti dopo l’uscita di Beatrice Luzzi

Quella che invece ha stupito tutti è stata la reazione di Anita Olivieri. Come noto infatti tra lei e Beatrice Luzzi non c’è mai stato feeling e anzi sono spesso arrivate allo scontro senza mandarsele a dire. Ma ora che l’attrice è fuori, Anita sembra aver fatto un passo in avanti riconoscendo la forza del suo personaggio all’interno del gioco.

“Ragazzi secondo me torna. Come fanno a fare sta cosa… Il programma senza Bea!”, ha detto a Rosy Chin e Fiordaliso in camera, dopo l’uscita di Beatrice Luzzi. Marina Fiordaliso si è augurata che non sia accaduto nulla di grave all’amica e a chi la circonda. Sempre più convinta delle sue idee, Anita ha aggiunto che non può proprio arrivare a pensare alla trasmissione senza la presenza dell’attrice.

“Non riesco a immaginarlo senza di lei”, ha concluso Anita Olivieri scatenando i fan di Bea, che dopo questa ammissione scrivono addirittura “Abbiamo vinto”. Ma poco dopo Rosy Chin ha interrotto le coinquiline. “Basta, basta ragazze” si sente dire alla chef, che ha chiesto loro di non parlare più anche per rispetto di Beatrice Luzzi.