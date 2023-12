Momenti di grande tensione al Grande Fratello, dove il party è stato bloccato a causa di una mezza rissa tra Rosy Chin e Rosanna Fratello. La cantante ha iniziato a lanciare gravi accuse alla chef e la regia è stata costretta a stoppare la musica per riprendere i concorrenti. Nei giorni scorsi anche Fiordaliso ha auto da ridire sulla cantante, che peccherebbe di un eccesso di boria e vorrebbe da tutti un trattamento ‘riservato’ solo per la professione che ha svolto e non per la persona che è.

Lo stesso pensiero lo aveva avuto per Sara Ricci, poi massacrata dal pubblico con un misero 3% di preferenze durante l’ultimo televoto. Le due, infatti, avevano avuto modo di coalizzarsi contro Beatrice e Fiordaliso, concorrenti molto amate di questa edizione del Grande Fratello.

Grande Fratello, lite tra Rosanna e Rosy Chin

In serata, mentre la casa era intenta a festeggiare, Rosanna Fratello si è rivolta a Marco Maddaloni e ha lanciato pesanti accuse a Rosy Chin: “Tu che sei napoletano capiscimi a me. La ciabatta… la ciabatta che mi voleva tirare addosso la cinese. Io non ho fatto nulla. Lei scoppia dal niente, e voleva lanciarmi la ciabatta. Stava lì con le altre a sparlare della mia persona“.

Rosy Chin era poco distante dai due, ha sentito tutto e ha risposto per le rime alla cantante: “Ma cosa stai dicendo? Non è vero nulla. Da una donna grande come te non mi piace sentire ‘la cinese’ in senso dispregiativo e mi infastidisce”. “Ma poi la cinese? – ha proseguito ancora la chef – Ho il tuo stesso nome. Mi sono tolta le scarpe per ballare, mica per lanciartele. Mi sembra follia“.

A quel punto Rosanna Fratello ha cercato di difendersi, ma con scarsi risultati: “A me invece non mi piace sentire che una giovane come te prende in giro una donna come me. No cara, voi fate comunella contro di me. Volete far ricadere i problemi su di me. A me Beatrice ha chiamato ‘quella’ e nessuno le ha detto nulla. Voi fate comunella sparlate. Dire la cinese è brutto? Direi che è brutto prendere in giro la mia persona. Tutte le battute, poi la ciabatta“.

A questo punto il Grande Fratello ha stoppato la musica e sul caso è intervenuta anche Anita, che ha preso le parti di Rosy: “Il suo nome lo conosci benissimo. Se Bea ti chiama ‘quella’ tu lo fai con altri? Guarda che con il tono che hai usato è tutto discriminatorio. Noi abbiamo altro da fare che sparlare di te“.