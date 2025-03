Tanto dolore per Antonella Clerici nel corso della puntata di È sempre mezzogiorno del 5 marzo. Proprio in apertura di trasmissione si è soffermata su un grave lutto che ha sconvolto l’Italia e inevitabilmente anche lei. Rivolgendosi al pubblico, ha ricordato questa figura immensa che tutti hanno adorato e continueranno a farlo anche ora che non è purtroppo più in vita.

Antonella Clerici ha voluto omaggiarlo proprio in occasione della trasmissione, infatti in piena diretta lo ha detto con grande commozione. La sua tristezza è stata palpabile a tutti e anche i telespettatori avranno fatto fatica a trattenere le lacrime, ricordando momenti speciali della loro vita.

Antonella Clerici in lutto insieme a moltissimi italiani: “Ci ha lasciato”

Antonella Clerici ha quindi iniziato È sempre mezzogiorno con la notizia di questo lutto, che l’ha scossa profondamente: “Lui è stato un grande, una vera icona del calcio italiano, un uomo davvero straordinario che ho avuto il privilegio di conoscere proprio in quelle notti magiche di Italia ‘90. Io c’ero e purtroppo non ci sono più neanche Vialli e Schillaci e probabilmente si incontreranno adesso, mi auguro, da qualche altra parte”.

La Clerici ha quindi omaggiato Bruno Pizzul, l’icona del giornalismo italiano, telecronista per 16 anni delle partite di calcio della nazionale italiana. La conduttrice ha proseguito così il suo ricordo: “Quelle erano delle notti davvero rese ancora più speciali della telecronaca di Bruno Pizzul. Mi ricordo un particolare che magari è sfuggito ma io che ero una ragazza e volevo imparare tanto e imparavo dai grandi, da lui da Gianfranco de Laurentis e da tutta quella straordinaria redazione sportiva di allora, ricordo che lui diceva sempre quando iniziava la telecronaca ‘Partiti’. Ecco ciao Bruno”.

Anche sul suo profilo Instagram Antonella Clerici aveva lasciato un messaggio di addio per Bruno Pizzul: “Ciao Bruno, la tua voce tra le stelle”.