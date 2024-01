Giaele De Donà, ex concorrente del Grande Fratello Vip, da qualche tempo era sparita dai social e in tanti si sono chiesti che fine abbia fatto. Dopo l’esperienza nelal casa più spiata d’Italia, l’ex gieffina è scomparsa nel nulla e ha lasciato il mondo dello spettacolo. In queste ore è tornata a farsi sentire sul suo profilo Instagram e ha raccontato ai suoi fa il motivo della sua assenza e come si sente adesso.

Uscita dal Grande Fratello Vip, durante il quale aveva avuto una vistosa perdita di peso che aveva fatto preoccupare tutti, Giaele De Donà aveva spiegato di aver preso del tempo per se stessa e di essersi rivolta anche a uno psicologo: Non fingiamo che la vita sia sempre perfetta Ho avuto tanti problemi familiari, uno dopo l’altro, magari un giorno ve ne parlerò.

“In crisi”. Giaele De Donà e il marito Brad, stavolta pochi dubbi: è lei sganciare la bomba





Giaele De Donà del GF Vip e il marito si sono lasciati

“Adesso sono riuscita a staccare un po’ da tutto e a stare di nuovo bene. Quello che mi ha aiutato tanto a superare questo periodo ed essere più serena è stato staccare tutto per dieci giorni. Ho pensato solo a me stessa e sono andata a parlare con una psicologa. Ne ho presa una che non conoscevo, non la solita e in un’ora e mezza le ho parlato di tutti i miei problemi”, aveva detto Giaele in una intervista rilasciata dopo la fine del Grande Fratello Vip.

Durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, la concorrente era finita spesso al centro delle critiche per il suo matrimonio con il ricco imprenditore americano Bradford Back. Il pubblico l’ha spesso accusata di averlo sposato solo per i suoi soldi. In queste ore Giaele De Donà è intervenuta sui social con un annuncio: “Non avrei mai voluto fare questa stories, ma dopo un po’ tutti i commenti che ho letto e i messaggi, ritengo che sia arrivato il momento, anche perché ho letto dei commenti davvero, secondo me, esagerati, e inopportuni, soprattutto per un momento così delicato”.

Così inizia il video annuncio pubblicato dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip nel quale ha annunciato la rottura dal marito Bradford Back. “Anche se non lo avevo ancora detto, tanto di voi lo hanno capito, io e Brad abbiamo deciso di prenderci una pausa, di prendere due strade diverse”, ha detto l’ex gieffina.

rip brad e giaele pic.twitter.com/59GZhUCTVT — bea (@sonostronzaaa) January 14, 2024

E ancora: “Lo sto dicendo qui per essere totalmente trasparente con voi, come sono sempre stata anche perché la nostra storia è stata anche pubblica, quindi penso sia giusto dirlo arrivati a questo punto, anche perché tanti di voi lo avevano già capito. I motivi per cui abbiamo deciso di prendere questa scelta sono tanti, a tempo debito magari ne parlerò, adesso non è il momento e vi chiedo solo di rispettare questo momento così delicato e basta”.