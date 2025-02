Sin dall’inizio del Grande Fratello Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono stati protagonisti assoluti delle dinamiche della casa. E anche ora, che siamo praticamente a metà percorso, non c’è giorno che non si parli di loro. Se lei, nel corso dell’ultima puntata del reality, è stata messa faccia a faccia con Iago, ‘nemico’ comune di entrambi, lui è finito al centro del chiacchiericcio per via di alcune indiscrezioni da fuori.

Come il pubblico ricorderà bene, il modello milanese si era aperto sul suo passato all’interno della Casa, parlando nello specifico di un’infanzia difficile. Ma poco fa l’esperto di gossip nonché ex concorrente Biagio D’Anelli ha pubblicato sui social alcune storie su segnalazioni ricevute da parte di persone molto vicine a Lorenzo che di fatto smentiscono il suo racconto nella casa.

GF, Lorenzo e Shaila: la scelta di lui

“Lui è di una classica famiglia perbene – si legge -, ha fatto tutte le classi superiori con il mio migliore amico, e io che il mio migliore amico ci stupiamo che dica certe cose. Quando uscirà gli manderò un messaggio o gli farò una chiamata per dirglielo. Comunque lo conosciamo bene e sappiamo l’elemento che è”.

Per ora però resta una segnalazione, non c’è alcuna conferma. È invece confermata, anche perché supportata da un video, una nuova discussione tra Shaila e Lorenzo. Discussione che ha portato l’ex velina a mettere il coinquilino dinanzi ad una scelta. Ma andiamo con ordine. Ricordiamo che i due hanno iniziato una frequentazione mesi fa ma il loro rapporto è sempre stato caratterizzato da alti e bassi.

La scorsa sera, poi, un ennesimo confronto. Shaila ha fatto notare a Lorenzo come siano caratterialmente diversi e tendano a vivere le cose in maniera differente. Lei con una maggiore leggerezza rispetto a lui. Quindi ha concluso che se non riesce ad avere fiducia in lei allora è meglio che stiano da soli. Ma messo di fronte a questa scelta, Lorenzo ha risposto che vale la pena averla. Le ha anche spiegato come dopo l’ultima diretta avesse bisogno di sfogarsi e di parlare con lei perché non si era sentito ascoltato. Insomma, alla fine sono riusciti a chiarirsi. Per ora.