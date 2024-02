Clamoroso annuncio a Mara Venier dalla famosa cantante, che ha deciso di lasciare la musica. E ha deciso di rivelare tutti i dettagli proprio alla conduttrice televisiva, come riferito dal sito TvBlog che ha dato alcune anticipazioni sulla prossima puntata di Domenica In. Infatti, l’artista sarà ospite in studio e rivelerà al pubblico questa clamorosa novità nella sua vita professionale.

Dunque, approfitterà dell’invito di Mara Venier nell’appuntamento di domenica 25 febbraio per dire addio alle scene. La cantante ha ormai preso la decisione di lasciare la musica. Lei è stata sempre una presenza molto importante nella nostra nazione, anche se ormai in tanti proprio si stavano chiedendo che fine avesse fatto. E adesso abbiamo la risposta definitiva.

Mara Venier, cantante annuncia da lei la volontà di lasciare la musica

Ormai non ci sono più dubbi su ciò che farà questa artista e lo rivelerà direttamente davanti a Mara Venier, anche se sono già arrivate le prime anticipazioni. La cantante che ha espresso la volontà di lasciare la musica è stata anche nota in Italia come soubrette. Da 13 anni non si faceva vedere nel nostro Paese, ma ora ha scelto Zia Mara per ritornare protagonista.

L’addio al mondo della musica è arrivato dalla cantante francese Sylvie Vartan. Si esibirà in alcuni concerti conclusivi nel suo stato di origine, precisamente nella capitale Parigi. Ha anche delle origini bulgare ed armene e il prossimo 15 agosto festeggerà 80 anni. In tv è stata protagonista a Canzonissima, Punto e basta e ha presentato pure il suo programma Incontro con Sylvie Vartan. Poi nel 2010 è stata invitata l’ultima volta in Italia da Carlo Conti nel programma I migliori anni.

Vartan dal 1965 al 1980 è stata unita in matrimonio con il cantante Johnny Hallyday. Poi si è sposata con Tony Scotti e ha avuto in adozione una bimba originaria della Bulgaria di nome Darina.