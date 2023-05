Helena Prestes e il messaggio a Silvio Berlusconi dall’Isola dei Famosi. Durante la quarta puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, la bellissima naufraga ha deciso di mandare un abbraccio speciale proprio al leader di Forza Italia, da inizio aprile ricoverato al San Raffaele di Milano. L’uomo infatti si trova ancora nel nosocomio a seguito di alcune complicazioni della leucemia cronica di cui soffre. Per il momento i medici non hanno autorizzato le dimissioni e proprio in questi giorni il Cavaliere è apparso in un video destinato alla Convention del partito.

Ma tornando all’Isola dei Famosi, Helena Prestes con questo gesto ha fatto molto parlare di sé, sopratutto fuori dai confini honduregni. La donna infatti, durante la serata, è finita in un brutto pasticcio e creando grossi malumori tra gli altri naufraghi. Tanto per cominciare sembra anche che l’amicizia tra lei e Cristina Scuccia sia già finita (manco il tempo di farla cominciare). Tuttavia, il momento davvero topico della serata è arrivato alla fine della puntata, quando in zona nomination ha chiesto a Ilary Blasi qualcosa di mai successo prima.





Helena Prestes e il messaggio a Silvio Berlusconi all’Isola dei Famosi

Chiaramente tutti si aspettavano di sentire parole d’affetto verso qualche suo familiare e invece no. La modella brasiliana ha fatto una domanda precisa e l’oggetto della discussione era proprio lui, Silvio Berlusconi. Ha chiesto a Ilary Blasi, in evidente imbarazzo: “Vorrei fare una domanda sul fuori. Sì volevo chiedere una cosa sull’Italia. Posso farla quindi? Voglio sapere se Silvio Berlusconi sta bene. Sì? Allora sono contenta!”.

E il ragazzo? Dallo studio di tutta risposta il giovane ha letto una poesia (scritta in portoghese) dedicata alla sua compagna: “Anche a me manca moltissimo. Mi manca tutto di lei, il suo sguardo, i suoi abbracci, le sue pazzie e la sua presenza. Voglio dirle di andare avanti così perché sta facendo bene, io l’aspetto fuori e sono molto fiero“.

Più tardi, Helena, incalzata da Vladimir Luxuria ha invece parlato del suo rapporto con Luca Vetrone: “Con lui mi trovo molto bene ed è simpatico. Abbiamo avuto un piccolo litigio, ma per una questione tecnica. Nulla di grosso e infatti abbiamo chiarito. Se il mio ragazzo deve essere geloso? No, sono cose diverse, a me Carlo manca tantissimo. La sua voce, le sue parole, penso a lui”.

