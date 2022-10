Helena Prestes al GF Vip 7? Il reality di Alfonso Signorini è iniziato da meno di 3 settimane ma sta già perdendo pezzi. Sono 4 i vipponi che hanno abbandonato la Casa, anche se per diversi motivi. Ha iniziato Marco Bellavia, con un ritiro forzato per problemi di salute.

Da questo ritiro sono scaturiti altri due abbandoni: la squalifica per bullismo di Ginevra Lamborghini e poche ore dopo l’eliminazione di Giovanni Ciacci in seguito a un televoto flash lanciato come provvedimento disciplinare. In queste ore, tra l’altro, il pubblico sta chiedendo una squalifica per bestemmia ai danni di Amaurys Perez, come abbiamo raccontato qui sotto.

Helena Prestes GF Vip 7? Chi è la (presunta) nuova concorrente

A fronte di questi addii, gli autori del GF Vip 7 si sarebbero messi al lavoro per rinforzare il cast già decimato ed è già spuntato un nome. Quello di Helena Prestes: la bellissima modella potrebbe essere la prima nuova vippona a fare il suo ingresso nella Casa di Cinecittà.

Chi è Helena Prestes che forse vedremo al GF Vip 7? Nient’affatto una sconosciuta: anzi, il suo nome è legato a ben tre concorrenti di questa edizione, come ricostruisce il sito Biccy. In primis a Nikita Pelizon con cui ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express formando la coppia Italia-Brasile.

Ciao Roma!!! — helenaprestes (@helenaprestes) October 7, 2022

Quindi la parte gossip. La modella conosce anche altri due vipponi che abitano al momento il GF Vip 7: Helena Prestes ha avuto un flirt con Antonino Spinalbese che è anche stato immortalato dai paparazzi ed, aggiunge Biccy, anche con Daniele Dal Moro e questo finora nessuno lo sapeva. Entrerà davvero al GF Vip 7? Il tweet in cui annuncia il suo arrivo a Roma ha già mandato in tilt i social.