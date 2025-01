Si mette malissimo la situazione per Helena e Jessica. Le due done sono in lizza per rientrare definitivamente al Grande Fratello tramite ripescaggio, con i risultati del televoto che saranno resi noti nella serata del 23 gennaio. Ma da fuori è partito un attacco durissimo nei loro confronti e c’è un motivo dietro questa presa di posizione di una parte del pubblico.

C’è chi non è affatto convinto di quanto fatto da Helena e Jessica in quest’ultimo periodo. Ricorderete sicuramente il lancio del bollitore della Prestes all’indirizzo della compagna di avventura al Grande Fratello, che aveva portato a dei provvedimenti. La cantante aveva deciso di abbandonare, salvo poi rimettersi in gioco adesso. Ma ora è stata fatta un’accusa diretta verso le gieffine.

Grande Fratello, bufera su Helena e Jessica: “Cosa stanno facendo”

In attesa di scoprire come andrà a finire il televoto del Grande Fratello, è nata una protesta di alcuni telespettatori sul web per il comportamento tenuto da Helena e Jessica. Da acerrime nemiche si è passati al chiarimento e addirittura alla possibilità che possa nascere un’amicizia, visto che hanno anche accettato una coperta insieme del settimanale Chi. Ma il pubblico non ha voglia di stare in silenzio.

Come riferito dal sito Ilsussidiario.net, Helena e Jessica sono state contestate, ma insieme a loro pure Signorini e Pier Silvio Berlusconi. E in rete è stato scritto un commento che più ci fa comprendere la rabbia della gente, che non sta credendo minimamente a questa pace improvvisa e inaspettata.

Addirittura un servizio su Chi le grandi nemiche! Che presa per il c@@o. Che false e affamate di soldi e popolarità. Che vergogna Signorini e Piersilvio. Che sciocco il pubblico che dà loro questo potere. #grandefratello — Paola (@pelicat64) January 22, 2025

