Un colpo di scena si è registrato al Grande Fratello poche ore prima della puntata in diretta del 13 marzo. Giglio ha deciso di andare verso Helena e di dirle tutto ciò che pensa. Un confronto inaspettato, che ha preso una piega differente rispetto a quanto si pensasse. Parole inattese quelle proferite dal concorrente, che è vicino al gruppetto di Shaila e Lorenzo.

Tra Giglio e Helena non c’è mai stato un legame importante al Grande Fratello. A poche ore dalla puntata hanno avuto un dialogo significativo e alla fine si è giunti ad una situazione veramente sorprendente. Andiamo a vedere insieme cosa è successo tra i due concorrenti del reality show.

Grande Fratello, Giglio sorprende su Helena: cosa le ha confidato

Un vero e proprio cambiamento si profila al Grande Fratello con Giglio che ha fatto un’incredibile apertura verso Helena: “Fino a un mese fa sarei stato contento se tu uscissi, però devo dire che ultimamente sei cambiata tanto. Ho notato molto questa cosa in te. Da quando c’è stato questo avvicinamento con Javi ho notato una tua crescita a livello personale“.

Helena gli ha risposto così: “Forse mi hai vista innamorata, anche perchè una persona non può cambiare dal giorno alla notte”. Giglio ha precisato ancora: “Sei cambiata a livello di ragionamento perchè hai al fianco una persona come Javi che la pensa molto come me e ti sta insegnando tante cose. Vedo che tu hai voglia di capire e ti fidi di lui, sei cambiata”.

Alla fine Giglio e Helena si sono stretti in un caloroso abbraccio, quindi sembra esserci stato un definitivo chiarimento. Vedremo se durerà fino alla fine del reality.