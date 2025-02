Sorprendente decisione del Grande Fratello, che sarà ufficializzata ai concorrenti nella serata del 13 febbraio. Ad anticipare la notizia è stata Federica Panicucci nella trasmissione Mattino Cinque, ma scopriremo ogni tipo di dettaglio soltanto nelle prossime ore. Previsti anche degli scontri tra gieffini, che potrebbero seriamente infiammare la puntata in diretta.

Infatti, la stessa conduttrice Mediaset ha riferito che al Grande Fratello ci saranno dei duelli tra Stefania e Chiara nonché tra Iago e Alfonso. Ma c’è un’altra novità che dovrebbe travolgere alcuni concorrenti del programma. Andiamo a vedere cosa dobbiamo aspettarci tra poche ore.

Leggi anche: “Purtroppo non posso farci niente”. Grande Fratello, le parole di Signorini sull’ultima polemica





Grande Fratello, decisione sui concorrenti: cosa sta per succedere

La Panicucci ha rotto il silenzio verso la fine della puntata del 13 febbraio e ha svelato questi retroscena su alcuni concorrenti. Anzi, in particolare parliamo delle coppie che sono nate nella casa più spiata d’Italia. Dovranno fare qualcosa di specifico in vista di un evento rilevante.

Federica ha annunciato che “ci sarà una sfida tra coppie e in palio, udite udite, ci sarà un San Valentino veramente speciale“. Quindi, dovranno darsi da fare per ottenere questo premio in vista del 14 febbraio. Ad essere coinvolti probabilmente saranno Shaila e Lorenzo, Javier e Helena e Tommaso e Mariavittoria.

🔴 #GrandeFratello stasera è in onda. Due duelli di fuoco: Stefania contro Chiara, Iago contro Alfonso. Poi spazio a San Valentino con una sfida che coinvolgerà le coppie della Casa. pic.twitter.com/aAMuJC19DJ — GF NEWS (@GF_news_) February 13, 2025

Sarà ovviamente Alfonso a spiegare meglio come si svolgerà questa sfida, se saranno i telespettatori a decidere o se sarà qualcun altro a scegliere la coppia migliore