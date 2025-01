Guai in vista per Shaila Gatta, concorrente del Grande Fratello. Nelle ultime ore, la giovane è finita al centro di una polemica per una frase infelice pronunciata durante una conversazione con Maxime nella zona beauty della casa. Il pubblico, indignato, ha sollevato un’ondata di critiche sui social, e si vocifera che sia stata persino presentata una denuncia nei suoi confronti. Ma cosa è successo di così grave? Shaila e Maxime stavano parlando della vita quotidiana al di fuori della casa, affrontando temi come la spesa e i luoghi abituali dove acquistano i beni di prima necessità.

Durante la chiacchierata, Shaila avrebbe espresso un commento negativo sulle persone che fanno la spesa all’Esselunga, una frase che non è passata inosservata agli spettatori.Le sue parole, ritenute da molti classiste e denigratorie, hanno immediatamente scatenato una bufera sui social.

Leggi anche: “Purtroppo io devo uscire”. Grande Fratello choc, Lorenzo in lacrime: l’ha comunicato solo a Shaila





Grande Fratello, sui social la notizia di una querela da parte di Esselunga nei confronti di Shaila

“Ma no! I fessi vanno a fare la spesa a…”, ha detto Shaila prima che la regia intervenisse tagliando rapidamente l’audio. La frase, parzialmente censurata, ha avuto un impatto immediato sul pubblico. Numerosi utenti hanno criticato la concorrente, accusandola di avere pregiudizi e di mostrarsi distante dalla realtà quotidiana di molte persone.

Alcuni utenti hanno deciso di portare la questione all’attenzione del supermercato coinvolto, taggando addirittura il profilo ufficiale dell’azienda sui social media e chiedendo esplicitamente che vengano presi provvedimenti immediati contro la gieffina. Molti commentatori hanno sottolineato quanto sia inaccettabile il comportamento mostrato da Shaila Gatta, mentre altre voci hanno cercato di spezzare una lancia a favore della concorrente, sostenendo che avrebbe semplicemente espresso un parere personale.

Certo un'artista decennale non puo' abbassarsi a fare la spesa all'Esselunga 🤔 solo al mercato del pesce puo' andare🤗 #grandefratello pic.twitter.com/fOtYi2olTb — Anna 🍀 (@AnnaRaisa8) January 6, 2025

Parliamo di cose serie… Avete avvertito Shaila che l'Esselunga l'ha denunciata? 😂😂😂✈️✈️✈️ #grandefratello — FridaPrestes🐯 (@iosonolaurora) January 7, 2025

“Parliamo di cose serie… Avete avvertito Shaila che l’Esselunga l’ha denunciata?“, si legge su X, dove in tanti hanno commentato il fatto. “Hanno fatto una diffida”, “Beh certo, dire che lì ci vanno i fessi, non è proprio una bella pubblicità. Né per i titolari né per chi ci lavora e magari sostenta una famiglia. Complimenti alla professionista”. Sui social si sparsa la voce di una possibile querela (ma si parla anche di denuncia) da parte di Esselunga nei confronti della concorrente. Se la notizia fosse confermata, per Shaila potrebbero esserci guai seri una volta uscita dalla casa del Grande Fratello.