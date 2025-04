Lo staff de L’Isola dei Famosi si è rimesso in moto con largo anticipo e, dicono, da diverse settimane, i telefoni della produzione squillano incessantemente. Tuttavia, a giudicare dalle indiscrezioni che hanno iniziato a circolare, sembra che quest’anno i vertici Mediaset, sotto la supervisione di Pier Silvio Berlusconi, abbiano deciso di contenere ulteriormente il budget dedicato ai cachet dei concorrenti. Le trattative in corso, infatti, coinvolgono nomi meno altisonanti rispetto alle edizioni passate, ma non per questo privi di interesse per il pubblico.

Tra le donne che potrebbero sbarcare in Honduras troviamo la tennista Camila Giorgi, spesso al centro dell’attenzione mediatica per il suo stile fuori dal campo, e Delia Duran, nota al pubblico del piccolo schermo per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. A suscitare curiosità c’è anche Chiara Balistreri, finita sotto i riflettori della cronaca e ora pronta a raccontarsi in una nuova veste. Accanto a lei, spiccano la giornalista sportiva MariaLuisa Jacobelli, la giovane ciclista Letizia Paternoster, la showgirl Antonella Mosetti e il cantante neomelodico Angelo Famao. In questa lista di possibili naufraghi figura anche Er Gennaro, youtuber molto seguito e unico uomo al momento vicino alla firma del contratto.

Isola dei Famosi 2025, chi è la seconda concorrente

La scelta degli uomini del cast, tuttavia, sembra procedere con maggior lentezza. Dopo i rifiuti o le smentite di personaggi come il calciatore Loris Karius e il ballerino Angelo Madonia, la produzione sarebbe ancora alla ricerca del famoso “bel ragazzo”, una figura capace di raccogliere l’eredità di Luca Vetrone, tra i protagonisti più apprezzati della scorsa edizione. Un identikit fisico ben preciso, dunque, che pare difficile da trovare tra le candidature finora esaminate.

I provini sono iniziati già a novembre e si sono protratti per quattro mesi, ma secondo quanto riportato da FanPage, la produzione non avrebbe ancora trovato la figura maschile ideale per completare il cast. Se per quanto riguarda le presenze femminili il quadro è ormai quasi definito, resta quindi aperta la questione sulla squadra maschile, che necessita ancora di elementi forti e fotogenici.

Tra i pochi nomi che restano in corsa, oltre a Er Gennaro – che pare essere ormai a un passo dalla firma – si continua a parlare anche di Angelo Famao. Tuttavia, le possibilità di vedere il cantante tra i protagonisti dell’edizione 2025 sembrano ridotte. A questo punto, la sensazione è che la produzione stia cercando di bilanciare notorietà e contenimento dei costi, nella speranza che il reality riesca comunque a mantenere alto l’interesse del pubblico, anche con un cast meno stellare del previsto.