La puntata di ieri sera del Grande Fratello ha visto il ritorno di Pamela Petrarolo e l’uscita di Jessica Morlacchi. Tra i vari temi affrontati durante la diretta, si è discusso anche delle critiche pungenti rivolte da Shaila Gatta ad Amanda Lecciso. Le osservazioni della ballerina hanno spinto Amanda a riflettere sul comportamento poco chiaro di Mariavittoria Minghetti, che non è intervenuta per difenderla durante lo sfogo di Shaila. “Io al tuo posto avrei parlato”, ha commentato Amanda, trovando l’appoggio di Luca Calvani, il quale ha espresso il suo disappunto per l’atteggiamento della giovane dottoressa.

“In quella sauna ti ho visto anche a te […] Lo sai che ti voglio bene, però cerca di capire che i comportamenti hanno delle conseguenze, viene a mancare la fiducia e poi uno inizia a prendere le distanze…”, ha detto l’attore, ma Mariavittoria ha puntato il dito sia contro Amanda che contro Luca: “Se ci siamo distanziate, vuol dire che tutte e due abbiamo sentito delle mancanze, anche tu fattelo un esame di coscienza, non è sempre colpa degli altri… come anche te (rivolgendosi a Luca ndr) Fatti delle domande sul perché Jessica non è venuta a salutarti”.

Grande Fratello, insinuazioni su Luca Calvani

Le parole della dottoressa hanno scatenato una reazione immediata da parte di Luca Calvani, che ha perso il controllo e spiegando il motivo del suo allontanamento da Jessica. “È lei che si è messa contro di me semplicemente perché non sopportava che io potessi essere amico suo e di Helena. Questo è un problema suo, solo suo!”, ha detto l’attore spiegando perché Jessica si è rivoltata contro di lui. Dopo il diverbio, Tommaso e Mavi hanno espresso critiche pesanti nei confronti di Luca, facendo anche dichiarazioni scioccanti.

“Era meglio quando ti facevi le se**e nel letto di Jessica!”, ha affermato Tommaso. Mariavittoria, invece, ha rivelato dettagli controversi su Luca Calvani: “Prima con me è stato molto pesante. Ed è meglio che sto zitta guarda. Mi ha attaccata perché secondo lui non sono intervenuta per calmare Jessica e mi ha detto che stavo sempre a letto con Tommy. Mi ha detto tipo ‘tu ti sei sempre messa nel letto di Tommaso’. Ma fatti un par di cavoli tuoi. Ma che vuol dire? E tutte le cose che lui ha fatto nel letto di… Vabbè fammi star zitta va che è meglio per tutti. Perché poi divento cattiva e dico tutto”.

Cmq luca deve essere informato su questa cosa che ha detto Tommaso e chi l'ha fatta circolare… #GrandeFratello — LaVedoDuraMony (@LaVedoDuraMony) January 9, 2025

Mariavittoria ha poi proseguito, criticando l’atteggiamento di Luca Calvani: “Lui è stato un grandissimo maleducato. E soprattutto un uomo della sua età che si mette a gridare in quella modalità a una ragazza. Mi ha urlato addosso e poi è andato via. Ragazze statene fuori, lasciate che lui e Amanda continuino a fare i genitori di Helena e vedremo cosa succederà”.