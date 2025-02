Gli scontri sono all’ordine del giorno al Grande Fratello, così come le alleanze e le strategie e il tutto in puntata si amplifica. Anzi, di solito soprattutto dopo la puntata, dove Alfonso Signorini tira fuori gli altarini mostrando clip inedite. Durante l’ultima diretta, quella di lunedì 3 febbraio in cui il reality ha perso ben due concorrenti (Emanuele Fiori eliminato al televoto e Ilaria Galassi ritirata, ndr) si è dato ampio spazio a una tensione sempre più crescente tra due inquiline.

Stiamo parlando di Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso. Da quando la cantante è tornata nella casa, con la sorella di Loredana Lecciso il rapporto si è ridotto all’osso. E lo stesso vale per Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. Quindi Alfonso Signorini che ha voluto fare luce sulla questione e anche sull’aereo ricevuto da Amanda che non è andato giù alle altre.

GF, il pubblico contro Jessica: cosa è successo con Amanda

Dopo aver mostrato una clip a tutti i concorrenti riuniti in salone, Amanda ha preso la parola e commentato con un “Ma questo aereo le ha fatto proprio rosicare“, facendo riferimento alla reazione di Helena e Pamela Petrarolo, che hanno scherzato a riguardo. Poi ha aggiunto: “Mandate un aereo alla Petrarolo, quando esco pago io”.

Proprio a questo punto è arrivato il commento di Jessica nei suoi confronti, lei che in puntata aveva già parlato male dell’avvicinamento di Amanda ad Helena Prestes: “Ma sei sicura che paghi te? Voglio capì se paghi te, o chiedi in famiglia, ai parenti stretti… fammi capire”.

L'amicizia tra Jessica e Amanda sembra ormai un lontano ricordo… #GrandeFratello pic.twitter.com/zbQdDO1gHS — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 3, 2025

Patetica la Morlacchi che sottintende Amanda si faccia mantenere da Al Bano e dal resto della famiglia. Morlacchi, Amanda ha più dignità di te che a quasi 40 anni campi seminando cattiveria a oltranza. E chi sei l’ha capito tutta Italia. #GrandeFratellopic.twitter.com/VkgnlBxrMh — the right person will be born to die (@faaab__) February 3, 2025

Comunque jessica che dice velatamente che albano mantiene loredana e anche amanda non è che abbia trasmesso un grande messaggio femminista#grandefratello — Stefania 🍀 (@bastadaiplease) February 4, 2025

Con l'allusione ai soldi di Albano,la Morlacchi si conferma per ciò che è:

una donna frustata, irrisolta,fallita lavorativamente..piena di rabbia,livore e insoddisfazione.

Inutile infierire.. è solo da compatire prima che ritorni nel suo definitivo dimenticatoio.#grandefratello — Thomas🦨 (@Thomaspastry) February 3, 2025

“Pago io, tranquilla, fino all’aereo ci arrivo”, ha risposto la Lecciso. Il pubblico non ha gradito per niente quelle esternazioni di Jessica: “Con l’allusione ai soldi di Al Bano, la Morlacchi si conferma per ciò che è”, si legge su X. E ancora: “Comunque Jessica che dice velatamente che Al Bano mantiene Loredana e anche Amanda non è che abbia trasmesso un grande messaggio femminista”.