Per la gioia dei fan del Grande Fratello torna il doppio appuntamento settimanale con la diretta di Alfonso Signorini. E proprio dopo la puntata più infuocata che mai di lunedì scorso, quella che ha visto l’eliminazione tanto controversa di Helena Prestes. Le anticipazioni sulla puntata di giovedì 16 gennaio non si sono fatte attendere e già da ore sappiamo cosa succederà. In parte, ovviamente.

Per esempio è ormai acclarato che Helena Prestes tornerà nella casa per dei confronti. Ma anche Jessica Morlacchi, come annunciato da Federica Panicucci a Mattino Cinque. Ancora: per Lorenzo Spolverato ci sarà un confronto inaspettato. il conduttore Alfonso Signorini aveva accennato a un possibile flirt del concorrente con una figura del mondo della moda ma Lorenzo aveva negato ribadendo il suo interesse esclusivo per le donne.

GF, la notizia bomba su Lorenzo

Tuttavia, Saro Mattia Taranto ha rilasciato un’intervista in cui ha dichiarato di aver trascorso una serata con Lorenzo dopo un evento, culminata in un bacio in auto. La produzione del Grande Fratello ha annunciato che nella puntata del 16 gennaio 2025 ci sarà un confronto diretto tra i due che finalmente potrebbe portare chiarezza sulla natura del loro rapporto e sulle dichiarazioni contrastanti emerse finora.

Ma Lorenzo, si è appena appreso dal sito di Novella 2000, sarà grande protagonista anche per un altro motivo: per il televoto. Nessuna eliminazione però. Giovedì sera i due inquilini più votati infatti saranno immuni dalle prossime votazioni e potranno tirare, almeno per il momento, un sospiro di sollievo.

A scontarsi in nomination ci sono Lorenzo, Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini e Maxime Mbanda e stando al sondaggio lanciato dal sito del magazine il meno votato è Bernando, con il 4% dei voti. A seguire Maxime con il 6%, Amanda con il 41% e Lorenzo, risultato il più amato e il più votato con il 49%. Secondo questi dati, dunque, Amanda e Lorenzo potrebbero ottenere l’immunità e salvarsi dalle prossime nomination. Una notizia grandiosa per loro dunque.