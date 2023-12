Manca poco alla fine di questo 2023 e proprio a ridosso delle festività natalizie, Bianca Berlinguer ha saputo qualcosa di molto importante. Infatti, Mediaset ha preso una decisione attesa a lungo dal pubblico, che ora è soddisfatto per questa notizia. Lei sarà ovviamente già stata informata della situazione e avrà cominciato a brindare, anche perché questa sua nuova esperienza nell’emittente di Pier Silvio Berlusconi sta andando a gonfie vele.

E proprio per questo Bianca Berlinguer è stata prescelta per altro. Parlando della decisione di Mediaset, si era capito già che sarebbe andata così dato che Pier Silvio aveva già parlato bene di lei e della collega Myrta Merlino: “Sono super soddisfatto di È sempre Cartabianca, i risultati sono molto soddisfacenti. Ho corteggiato Bianca a lungo e sono contento”. E ora per lei è arrivato il momento di una nuova promozione.

Bianca Berlinguer, decisione di Mediaset sul suo futuro

Quindi, Bianca Berlinguer ha scoperto qualcosa di veramente soddisfacente. La decisione di Mediaset sarebbe ormai stata presa, stando a quanto scritto dai colleghi del sito DavideMaggio. Lei è protagonista su Rete 4 e lo sarà anche nei prossimi mesi, ma con un’altra trasmissione. Non lascerà comunque È sempre Cartabianca, ma c’è un vero e proprio raddoppio nei suoi impegni professionali, visto che sostituirà un altro collega.

Bianca prenderà il posto di Nicola Porro e condurrà Stasera Italia sullo stesso canale. Se n’era parlato già diverso tempo fa di questa eventualità, ma ora è arrivata un’ulteriore conferma visto che è stata anche annunciata la data di partenza. La Berlinguer presenterà la prima puntata lunedì 8 gennaio 2024 a partire dalle ore 20.30. Il programma andrà in onda dal lunedì al venerdì e dovrà dare il meglio di sé per provare a superare la concorrenza.

Dovrà essere in grado di tenere il passo di Lilli Gruber su La7, che conduce la trasmissione Otto e Mezzo. Porro aveva quasi il 4% di share, quindi Bianca Berlinguer dovrà fare di più per rendere felice Pier Silvio Berlusconi.