Che la relazione tra Helena Prestes e Javier Martinez avrebbe continuato a far discutere anche dopo la fine del Grande Fratello era piuttosto prevedibile. Ma ciò che ha sorpreso molti è stata l’escalation di polemiche scatenate da una semplice uscita in discoteca, che ha improvvisamente riacceso i riflettori sulla coppia. Dopo settimane di dichiarazioni romantiche e apparizioni pubbliche mano nella mano, un video girato a Rimini durante un evento molto seguito ha generato un vero e proprio terremoto sui social.

Tutto è cominciato in modo apparentemente innocente. I fan, radunatisi fuori dall’albergo in cui soggiornavano, avevano accolto Helena e Javier con entusiasmo. La coppia sembrava godersi la serata tra sorrisi, selfie e abbracci. Poi l’ingresso in discoteca e l’atmosfera si è scaldata. Helena ha iniziato a ballare con grande sensualità vicino alla consolle, sotto lo sguardo attento del pubblico. In quel momento, Javier si è posizionato alle sue spalle, quasi a volerla “coprire”, in un gesto che molti hanno interpretato come possessivo.





Helena e Javier, polemiche dopo una serata in discoteca

La scena, immortalata da uno smartphone e rapidamente diventata virale, ha diviso l’opinione pubblica. Se alcuni hanno visto in quel gesto una manifestazione di affetto e protezione, per altri — in particolare tra i sostenitori di Shaila Gatta — è stato solo l’ennesimo esempio di incoerenza. La polemica si è incentrata sul doppio standard mostrato dalla coppia: durante il programma, Helena e Javier erano stati tra i più severi nei confronti di Shaila, accusandola di esagerare con le provocazioni e di avere un atteggiamento troppo fisico con Lorenzo Spolverato. E ora? Proprio loro si lasciano andare a twerk e balli sensuali sotto gli occhi di tutti.

“Predicano bene e razzolano male” si legge in un commento su X, mentre un altro utente ha scritto: “Allora Shaila era volgare e loro invece sono teneri?”. I social si sono trasformati in un campo di battaglia, con i fan divisi tra chi difende la coppia parlando di amore genuino e chi la accusa di usare la passione come strategia per rimanere al centro dell’attenzione. A contribuire alla bufera, anche le voci sempre più insistenti secondo cui Javier avrebbe un atteggiamento eccessivamente geloso, tanto da isolare Helena dagli altri. Su Instagram e TikTok sono moltissimi i commenti in cui si sottolinea proprio questo aspetto: “Lei non è più libera come prima”, “La sua gelosia la sta soffocando”, scrivono in tanti.

Lo stesso Javier, d’altronde, non ha mai nascosto questo lato del suo carattere. In un’intervista concessa al settimanale Chi, aveva ammesso: “Pensavo di non esserlo, poi è arrivata Helena e ho capito che dentro di me qualcosa scattava”. Una gelosia che, secondo la coppia, sarebbe stata anche una prova della loro sintonia: “Con lui è tutto più semplice, anche quando sembra complicato”, aveva dichiarato Helena poco dopo la fine del reality.

Oggi, però, quel sentimento che inizialmente sembrava rafforzare il loro legame, viene messo in discussione proprio da chi li aveva sostenuti. La domanda che circola sempre più spesso è: amore o controllo? Qualunque sia la risposta, una cosa è certa: Helena e Javier hanno trovato il modo di restare sotto i riflettori. E se il loro scopo era continuare a far parlare di sé, ci sono riusciti perfettamente. Ora resta solo da capire quale sarà la prossima mossa.